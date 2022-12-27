Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetimlerde etiket farkının tespit edildiği zincir market şubesi mühürlendi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetimlerde etiket farkının tespit edildiği zincir market şubesi mühürlendi

27.12.2022 15:24

Asgari ücretin açıklamasının ardından zabıta ekiplerinin zincir marketlere gerçekleştirdikleri denetimler de sıklaştı. Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde zabıta ekiplerince yapılan denetimde kaldırım işgali ile fiyatlardaki etiket farkının tespit edilmesi sonucu bir zincir market şubesi 10 günlüğüne mühürlendi.

2023 asgari ücretinin 8 bin 500 lira olarak açıklamasının ardından marketlerdeki etiket fiyatlarının değişmesi tepki çekmişti. Konuyla ilgili Ticaret Bakanı Mehmet Muş, en fazla şubeye sahip dört ulusal zincir marketlerin genel müdürüyle bir araya geldiğini ve kendilerine 'etiket fiyatlarıyla ilgili uyarılarda bulunduğunu' açıklarken zabıta ekiplerince yapılan denetimler de sıklaştırıldı.

Emirdağ'da zincir market şubesi mühürlendi

RASF VE KASA FİYATLARI KARŞILAŞTIRILDI

Afyonkarahisar'ın Emirdağ Belediyesi zabıta ekiplerince, ilçe genelindeki zincir marketlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları, son kullanma tarihi, işletmenin hijyen ve düzen kontrolü ile ruhsat denetimi yaptı.

Emirdağ'da zincir market şubesi mühürlendi

10 GÜNLÜĞÜNE GEÇİCİ MÜHÜR VURULDU

Eskişehir Caddesi'nde hizmet veren bir zincir markette kaldırım işgali ile fiyatlardaki etiket farkı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından zabıta ekiplerince, market 10 günlüğüne geçici olarak mühürlendi.

Kaynak: Medya Ankara

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SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen denetimlerde etiket farkının tespit edildiği zincir market şubesi mühürlendi - Son Dakika
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