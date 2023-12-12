 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Afyonkarahisar ve Bursa'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Afyonkarahisar ve Bursa'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi sonuçlandı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Afyonkarahisar ve Bursa'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri tamamlandı. Afyonkarahisar'daki taşınmazın en yüksek teklifi 81 milyon lira ile Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verilirken, Bursa'daki taşınmazın en yüksek teklifi 58 milyon 500 bin lira ile Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Afyonkarahisar ve Bursa\'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi sonuçlandı
12.12.2023 - 19:07,
Abone Ol

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), Afyonkarahisar ve Bursa'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesinin nihai pazarlık görüşmeleri gerçekleştirildi.

ÖİB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı, Afyonkarahisar'ın merkez ilçesi Susuz- Sakarya Mahallesi'ndeki 7 parseldeki toplam 53 bin 998 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 81 milyon lirayla Turan Bekişoğlu Mermer Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ adına kayıtlı, Bursa'nın Karacabey ilçesi Canbalı Mahallesi'ndeki 8 bin 556 metrekare yüz ölçümlü taşınmazın, özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde, en yüksek teklif 58 milyon 500 bin lira bedelle Coşkun Örs Yemek, Gıda, Hayvancılık, Turizm ve Otelcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından sunuldu.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Bursa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Afyonkarahisar ve Bursa'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi sonuçlandı - Son Dakika


22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, 'Yine ölmedim' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50
Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30
Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29
Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06
Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21
'Bacaklarımı hissedemiyorum' sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak

Son Dakika
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, "Yine ölmedim" paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? CHP lideri Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Aslan kader maçında! Kopenhag-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
21:29 Biden: İsrail dünyada desteğini kaybediyor
21:06 Halil Umut Meler, hastaneye gelen Ankaragücü heyetini kabul etmedi
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:21 "Bacaklarımı hissedemiyorum" sözüyle dünyaya seslenen Gazzeli Rital, tedavisi için Türkiye'de
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:31 Bodrum'da çöp konteynerinin yanında tüm derisi yüzülmüş tilki bulundu
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 22:28:39. #1.13#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar ve Bursa'daki taşınmazlar için özelleştirme ihalesi sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement