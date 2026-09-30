Agatha Christie\'nin eserine ilham veren Orient Express, Edirne\'den İstanbul\'a gidecek

Dünyaca ünlü Orient Express, Paris'ten başlayan tarihi yolculuğunda Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaparak Edirne'ye ulaşacak. Bir asrı aşkın geçmişiyle dikkat çeken tren, gümrük işlemlerinin ardından İstanbul'a hareket edecek.

Agatha Christie'nin "Doğu Ekspresi'nde Cinayet" adlı eserine de ilham veren Orient Express, tarihi güzergahını günümüzde de sürdürüyor. Belçikalı iş insanı Georges Nagelmackers tarafından 4 Ekim 1883'te ilk seferi gerçekleştirilen tren, Avrupa'nın en bilinen lüks demiryolu rotalarından biri olarak yolculuklarına devam ediyor.

25 Eylül'de Paris'ten hareket eden Venice Simplon Orient Express, Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye ulaştı. Budapeşte, Bükreş ve Varna'nın ardından Edirne'ye gelen tren, gümrük işlemleri ve mola için kentte durdu.

Genellikle üst gelir grubundan Avrupalı seyahatseverlerin tercih ettiği özel seferin Edirne molasının ardından İstanbul'a devam edeceği öğrenildi. Yolcuların İstanbul'da 3 gün boyunca kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret edeceği, dönüş yolculuğunun ise hava yoluyla gerçekleştirileceği belirtildi. Orient Express'in 1883 yılındaki ilk seferinde yolcular Paris'ten Varna'ya trenle, buradan ise buharlı gemilerle İstanbul'a ulaşırken, tarihi rota bugün Avrupa ile Türkiye arasında nostaljik bir kültür köprüsü olarak yaşatılmaya devam ediyor.

"Bu geleneği yaşatmak büyük bir ayrıcalık"

Sekiz yıldır trende görev yapan Tren Müdürü Francesco Bonotto, İstanbul'a ulaşmak üzere Edirne'ye geldiklerini belirterek, "Son durak olan İstanbul'a ulaşmak üzere bugün Edirne'ye vardık. Bu seyahati özel kılan pek çok unsur var; tarih, konfor, anlatılan hikayeler ve en önemlisi varış noktasının İstanbul olması. Bizim için bu geleneği yaşatmak büyük bir ayrıcalık. Son derece sakin, sürprizlerden uzak bir rota izledik. Yolculuk ilerledikçe misafirlerimizin memnuniyeti de artıyor. Bizi en çok sevindiren şey ise yolcularımızın ayrılırken gözlerinde beliren o mutluluk" dedi.

"Adeta zamanda yolculuk yapmak gibiydi"

Eşinin 50'nci yaş günü hediyesi olarak seyahate katılan Almanya'da trene binen yolculardan Tansel Doğan, "Orient Express ile ilk seyahatimiz. 7 ülkeden geçip 4 farklı başkenti görmek muazzamdı. Harika insanlarla tanıştık, güzel dostluklar kurduk. Adeta zamanda yolculuk yapmak gibiydi. Böyle özel bir deneyimi sağlıklıyken yaşamak istedik" dedi.

Doğan'ın eşi Stefan Schiessl ise İstanbul'a ulaşmak için heyecanlandığını belirterek, "Yolculuk şu ana kadar harika geçti. İstanbul'a ulaşmayı dört gözle bekliyorum. Şehre vardığımızda birçok tarihi yeri gezeceğim ve mutlaka kokoreç yiyeceğim" diye konuştu.

"Türkiye'ye gelmek benim için eve dönmek gibi"

Seyahate katılan Janan Benabud ise Türkiye ile olan bağını anlatarak, "Orient Express'le ilk kez seyahat ediyorum ama Türkiye'ye yabancı değilim. Babam Ankara'da diplomat olduğu için buraya gelmek benim için eve dönmek gibi; her gelişimde güzel hatıralarımız tazeleniyor. Beklentilerimin çok üzerinde, muhteşem bir organizasyon oldu. İstanbul'da Pera Palas, Topkapı Sarayı, Dolmabahçe Sarayı ve Mısır Çarşısı gibi simge mekanları ziyaret edeceğiz" ifadelerini kullandı.