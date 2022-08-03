Ağustos ayı kira artış oranı belli oldu! Yüzde 25'i aşamayacak

TÜİK'in temmuz ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla birlikte ağustos ayı kira artış oranları belli oldu. Tüketici Fiyat Endeksi'nin 12 aylık ortalaması baz alınarak, (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti. Yani belirlenen kira artış oranı, ağustos ayı için yüzde 49.65 olması gerekiyordu. Ancak geçtiğimiz ay yapılan düzenleme nedeniyle kira artış oranı 1 Temmuz 2023 yılına kadar bir önceki seneki kiranın yüzde 25'ini geçemeyecek.

KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR?

Enflasyonun yüzde 70'in üzerine çıkmasıyla birlikte kira artış oranını düşünen kiracılar tedirgin olsa da geçtiğimiz ay açıklama yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kira artış oranının yüzde 25 ile sınırlandırılacağını belirtmişti.

MEVCUT DÜZENLEME 1 YIL GEÇERLİ

Borçlar Kanunu'nda yapılacak geçiçi düzenleme 1 yıllık süreyi kapsayacak. Bakan Bozdağ, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda bugün Borçlar Kanunu'na geçici bir madde eklenmesi söz konusu olacaktır. Yaptığımız çalışma sonucunda konut kiraları bakımından 1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm Borçlar Kanunu'na eklenecektir. AK Parti grubu, MHP grubu orada teklif verecek ve oraya eklenecektir. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde artış yapılabilme imkanı getiriliyor. Bunun üzerinde yapılacak artışların geçerli olmadığı açıkça ifade ediliyor. Bu düzenlemeyi yaparken geçici olmasına özellikle önem verdik. Geçici bir düzenleme. Bu düzenlemede, kiracı ve sahibinin hukukuna halel vermeden ikisinin de belli bir fedakarlıkta bir noktada durmasına da özen gösterdik. Umarım beklentileri karşılar. Umarım beklediğimiz sonuçları doğurur" şeklinde konuşmuştu.

KİRA ARTIŞ ORANI 12 AY ORTALAMASINA GÖRE BELİRLENİYORDU

Kira artış oranı normal şartlarda 12 aylık tüketici enflasyonun ortalamasına göre tespit ediliyordu. Küresel enflasyonun artışı nedeniyle devlet kiracıları rahatlatan 1 yıl süreli adım attı.

Bu dönemde yaşanan fahiş kira artışları nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında üç bakanlığın temsilcileri mayıs sonunda toplantı gerçekleştirmiş ve yeni bir düzenleme üzerinde çalıştıklarını duyurmuşlardı.

YÜZDE 25'İ AŞAN SÖZLEŞMELER GEÇERSİZ SAYILIR

11 Haziran'da Borçlar Kanunu'na eklenen geçici kararda "Konut kiraları bakımından bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ilâ 1/7/2023 tarihleri arasında yenilenen kira dönemlerinde uygulanacak kira bedeline ilişkin anlaşmalar, bir önceki kira yılına ait kira bedelinin yüzde yirmi beşini geçmemek koşuluyla geçerlidir. Bir önceki kira yılının tüketici fiyat endeksindeki on iki aylık ortalamalara göre değişim oranının yüzde yirmi beşin altında kalması halinde değişim oranı geçerlidir. Bu kural, bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de uygulanır. Bu oranları geçecek şekilde yapılan sözleşmeler, fazla miktar yönünden geçersizdir" ifadeleri kullanıdlı.