Ağustos ayında konut ve iş yerleri kiralarında tavan zam oranı yüzde 41,13 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz 2025 dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan son verilere göre, enflasyon temmuz ayında aylık bazda yüzde 2,06 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon oranı ise yüzde 33,52 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini kamuoyuna duyurdu. Bu veriler doğrultusunda, Ağustos 2025 kira artış oranı yüzde 41,13 olarak belirlendi. Buna göre ev sahipleri Ağustos ayında kiralarına en fazla yüzde 41,13 oranında zam yapabilecek.Kira artışı hem konut hem de iş yerleri için geçerli olacak.

TEMMUZDA KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

Temmuz ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 43,23 olarak TÜİK tarafından tespit edildi. Böylece kira kontrat süresi Temmuzda dolan işletme ve ev sahipleri kiralarına yüzde 43,23 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirdi.

TÜFE VE ÜFE'NİN ROLÜ NEDİR?

TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi), vatandaşların satın aldığı mal ve hizmetlerin fiyat değişimlerini yansıtırken, ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) üretim maliyetlerindeki dalgalanmaları gösteriyor. 2019 yılında yapılan yasal değişiklikle, kira artış oranlarında ÜFE yerine TÜFE esas alınmaya başladı. Ancak, bazı eski kira sözleşmelerinde "TEFE-ÜFE ortalaması" ibaresi bulunabiliyor. Bu durumda, eğer sözleşmedeki oran TÜFE'yi aşıyorsa, yasal üst sınır olarak TÜFE oranı uygulanıyor. Örneğin, bir kira sözleşmesinde "TEFE-ÜFE ortalaması" yazıyorsa ve bu oran TÜFE'den yüksekse, artış TÜFE'ye göre yapılıyor.

Öte yandan, işyeri kira artışları ise 12 aylık TÜFE ortalaması olan %41,13 üzerinden yapılabilecek. Bu kapsamda, ticari mülk kiracıları daha yüksek oranlarla karşı karşıya kalabilecek.