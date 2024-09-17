Ağustos'ta Konut Satışları %9.9 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ağustos'ta Konut Satışları %9.9 Arttı

Türkiye'de konut satışları Ağustos'ta %9.9 artarak 134 bin 155 oldu, yabancılara satış düştü.

17.09.2024 11:09
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(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 olarak gerçekleşti.

TÜİK, ağustos ayı konut satış istatistiklerini yayınladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artarak 134 bin 155 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 19 bin 467 ile İstanbul, 12 bin 496 ile Ankara ve 7 bin 44 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 53 ile Hakkari, 93 ile Ardahan ve 116 ile Bayburt oldu. Konut satışları Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1 artışla 806 bin 317 oldu.

İpotekli konut satışları 13 bin 574 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,1 azalış göstererek 13 bin 574 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 10,1 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,8 azalışla 76 bin 485 oldu. Ağustos ayındaki ipotekli satışların, 3 bin 55'i; Ocak-Ağustos dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 17'si ilk el satış olarak gerçekleşti.

120 bin 581 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,1 artarak 120 bin 581 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 89,9 olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 artışla 729 bin 832 oldu.

İlk el konut satış sayısı 41 bin 913

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,7 artarak 41 bin 913 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,5 artışla 256 bin 21 olarak gerçekleşti.

İkinci el konut satışlarında 92 bin 242 konut el değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artış göstererek 92 bin 242 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,6 azalışla 550 bin 296 olarak gerçekleşti.

Yabancılara ağustos ayında 2 bin 257 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,2 azalarak 2 bin 257 oldu. Ağustos ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,7 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 838 ile İstanbul, 696 ile Antalya ve 174 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Ağustos döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 azalarak 15 bin 68 oldu.

En çok konut satışı Rusya vatandaşlarına yapıldı

Ağustos ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 171 ile İran ve 161 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi Ağustos'ta Konut Satışları %9.9 Arttı - Son Dakika

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