Ahiler Kalkınma Ajansı\'na 400 bin Avroluk Proje

Ahiler Kalkınma Ajansı uluslararası başarı elde ederek, 400 bin Avroluk "Sustainable Eco-Tourism Awareness" projesi kabul edildi.

Avrupa Birliği Erasmus+ Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Sustainable Eco-tourism Awareness (SEA)" projesi, yeşil sertifikasyon, sürdürülebilir turizm ve dijital eğitim alanlarında yenilikçi çözümler geliştirmeyi hedefliyor. Toplam 400.000 Avro bütçeye sahip olan ve 36 ay sürecek bu stratejik ortaklık projesinde Türkiye'yi temsilen Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi önemli bir rol üstlendi.

Projenin koordinatörlüğünü İtalya merkezli Consorzio Promos Ricerche üstlenirken; İtalya, Türkiye, Hollanda, Malta ve İspanya'dan kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları konsorsiyumda yer aldı. Proje ortakları arasında ayrıca GuestItaly, AlterContacts, MACTT Educational Group Ltd, Ole Digital Solutions S.L. ve Mediterranean Tourism Foundation bulunuyor.

'Sürdürülebilirlikte bölgesel liderlik'

Ahiler Kalkınma Ajansı ve Kapadokya Üniversitesi, projenin Türkiye ayağında sürdürülebilir turizm ve yeşil sertifikasyon süreçlerine ilişkin eğitim, mentorluk ve yerel uygulama faaliyetlerinden sorumlu olacak. Ajans, yeşil dönüşüm odaklı farkındalığın artırılması, KOBİ'lerin yeşil sertifikasyon süreçlerine hazırlanması ve istihdam kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla aktif çalışmalar yürütecek.

Proje kapsamında 30 çalışanın sürdürülebilirlik alanında eğitilmesi, en az 20 KOBİ'nin yeşil sertifikasyon sürecine dahil edilmesi ve 9 işletmenin yeşil turizm sertifikası başvurusu yapması hedefleniyor.

'Uluslararası iş birliği, bölgesel kalkınma'

Ahiler Kalkınma Ajansı, bu projeyle birlikte bölgesel kalkınma politikalarını Avrupa standartlarına uygun sürdürülebilirlik ilkeleriyle bütünleştirmeyi, yerel aktörleri uluslararası bilgi ağına dahil etmeyi ve çevre dostu turizm uygulamalarını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Proje, yalnızca çevresel etkiyi azaltmakla kalmayıp aynı zamanda bölgesel kalkınmaya, istihdama ve Avrupa Yeşil Mutabakatı hedeflerine doğrudan katkı sağlayacak somut çıktılarla örnek bir uygulama modeline dönüşecek. - NEVŞEHİR