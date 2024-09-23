Ahilik Haftası'nda Ahlaki Değerler Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Ahilik Haftası'nda Ahlaki Değerler Vurgusu

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TESK Başkanı Palandöken, Ahiliğin bir yaşam biçimi olduğunu ve toplumsal değerlere katkısını vurguladı.

23.09.2024 08:50
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TESK Genel Başkanı Palandöken: "Ahilik ahlaki değerlerle bezenmiş bir gelenektir"

"Ahilikten gelen her esnaf topluma faydalı birer ferttir"

"Ahilik yalnızca mesleki örgütlenme değil bir yaşam biçimidir"

"Ahilik geleneğinin temsilcisi olarak bu kültürü yaşatacağız"

ANKARA - Ahilik Haftası vesilesiyle yazılı bir mesaj yayınlayan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Anadolu topraklarında mayalanarak nesilden nesle aktarılan Ahilik geleneği sadece bir mesleki örgütlenme değil aynı zamanda bir yaşam biçimi, toplumsal düzen ve medeniyet tasavvurudur" dedi.

23-29 Eylül Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir mesaj yayınlayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Ahiliğin yalnızca bir mesleki örgütlenme değil aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğunu hatırlatarak, "Yüzyıllar boyunca toplumumuzun ekonomik, sosyal ve kültürel yapısının temel taşlarından biri olan Ahilik; dürüstlük, dayanışma, kardeşlik, yardımlaşma ve ahlaki değerlerle bezenmiş bir geleneğimizdir. Ticarette dürüstlüğü, üretimde kaliteyi, toplumsal yaşamda ise yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir Ahi'nin başlıca ilkesi, 'elini, dilini ve belini haramdan sakınmak' olmuştur. Bu düstur günümüz modern toplumlarında dahi geçerliliğini koruyan ve her bireyin örnek alması gereken evrensel bir kuraldır" dedi.

"Ekonomik hayatı düzenleyen Ahilik toplumsal hayatı inşa etti"

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu yıl da büyük bir onur ve gururla Ahilik Haftası'nı kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Ahilik, sadece ekonomik hayatın düzenlenmesinde değil, toplumsal hayatın inşasında da önemli bir rol oynamıştır. Esnaf ve sanatkarların birbirlerine olan güvenini, ticarette rekabetin ahlaki kurallarla yürütülmesini ve yardımlaşmanın esas alındığı bir düzeni oluşturmuştur. Ahi teşkilatlarının getirdiği sistemde, esnaf ve sanatkarlar sadece kar amacı güderek değil, topluma faydalı birer fert olarak yetişmişlerdir. Bu teşkilat, insanları ahlaki değerlere göre eğitmiş, zanaatkarları mesleklerinde yetkin hale getirmiştir. Ahilik, sadece geçmişimizin bir parçası değildir; geleceğe ışık tutan, sosyal ve ekonomik hayatımızda bizlere yol gösteren bir değerdir" ifadelerini kullandı.

"Ahilik ilkesi ile yetişenler huzur ve adaletin temsilcisi olur"

Ahiliğin genç nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Palandöken, şunları kaydetti:

"Bugün Ahilik Haftası'nı kutlarken, bu kutlu mirasın günümüzde de yaşatılmasının ve genç nesillere aktarılmasının ne denli önemli olduğunu bir kez daha hatırlıyoruz. Çünkü Ahilik ilkeleriyle yetişen bireyler, hem kendi yaşamlarında hem de toplumda huzur ve adaletin temsilcisi olur. Ahilik geleneğinin temsilcisi esnaf ve sanatkarlar camiası olarak bu kültürü yaşatmak ve gelece taşımak için her yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Ahilik Haftası'nı kutluyor, tüm esnaf ve sanatkarlarımıza bereketli kazançlar, sağlık ve huzur dolu günler diliyorum. Ahilik geleneğiyle şekillenen toplumumuzun, ahlaki ve insani değerler çerçevesinde daima ilerlemesini temenni ediyorum."

Ahilik Haftası\'nda Ahlaki Değerler Vurgusu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ahilik Haftası'nda Ahlaki Değerler Vurgusu - Son Dakika

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