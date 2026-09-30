AIDAblu kruvaziyeri 2 bin 243 yolcuyla Bodrum\'a ulaştı, akşam Girit\'e gidecek

AIDAblu kruvaziyeri 2 bin 243 yolcuyla Bodrum'a ulaştı, akşam Girit'e gidecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İtalya bayraklı AIDAblu, Rodos Limanı'ndan 2 bin 243 yolcuyla Bodrum'a ulaştı ve Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Büyük kısmı Alman uyruklu yolcular ile 641 mürettebatın bulunduğu gemi, gün boyu Bodrum'da kalacak, akşam Girit Adası'na gidecek.
İtalya bayraklı "AIDAblu" adlı kruvaziyer, 2 bin 243 yolcusuyla Bodrum'a geldi.
Rodos Limanı'ndan hareket eden 253 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, Bodrum Gemi Yanaşma İskelesi'ne bağlandı. Gemide, büyük kısmı Alman uyruklu olmak üzere toplam 2 bin 243 yolcu ve 641 mürettebat bulunduğu öğrenildi. Bodrum'da gün boyunca kalacak olan AIDAblu'nun, akşam saatlerinde Girit Adası'na hareket edeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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