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Aile Bakanlığı'ndan tartışma yaratacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin - Son Dakika

Aile Bakanlığı'ndan tartışma yaratacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin

30.10.2021 09:13

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM'deki sunumunda çok konuşulacak vergi düzenlemesi önerisinde bulundu. Çalışma hayatına ilişkin çeşitli önerilerde bulunan Bakanlık, aile kuranların daha az vergi ödeyeceği bir düzenleme talep etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) bünyesinde, Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu bir alt komisyonunda sunum yaptı. Çeşitli önerilerde bulunan Bakanlık, aile kuranların daha az vergi ödeyeceği bir düzenleme önerdi.

KADIN İSTİHDAMINA DİKKAT ÇEKİLDİ

Türkiye gazetesinden Fırat Aydoğmuş'un haberine göre sunumda kadınların istihdama katılım oranının yüzde 38,8 olduğu ifade edildi. 15 yaş üstündeki 31 milyon kadından 22 milyonunun çalışmadığının kaydedildiği sunumda kırsalda çalışan kadınların yüzde 96'sı ücretsiz, aile işçisi ve kayıt dışı olarak çalıştığı belirtildi

KAMUDA ÇALIŞAN MEMURLARA ÇOCUKLARI İÇİN YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Aile Bakanlığının komisyona yaptığı sunumda yer alan öneriler şöyle sıralandı:

Kamuda çalışan memurlar için çocuk ilköğretim çağına gelinceye kadar ebeveynlerin yarı zamanlı çalışmasına ilişkin bir düzenleme olmalı. Mesai saatlerinin kreş, okul öncesi eğitim kurumlarıyla giriş ve çıkış saatleriyle uyumlaştıracak şekilde birtakım çalışmaların yapılmasına ihtiyaç var.

ESNEK MESAİ ÖNERİSİ

Kovid-19 salgını süresince edinilen deneyimlerden yararlanarak kamuda esnek çalışmaya ilişkin kalıcı düzenlemeler yapılabilir, işin elverdiği ölçüde, tercihe bağlı olarak iş yerinde ve evden çalışma şeklinde hibrit modellerin uygulanması mümkündür.

Bakım sorumlulukları nedeniyle kamu görevlilerine tercihe bağlı olarak esnek mesai sistemi uygulaması da yine önerilebilecek çalışmalar arasında görünüyor.

Aile Bakanlığı, doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda olduğunu kaydetti.

AİLE DOSTU VERGİLENDİRME POLİTİKASI

Doğum sonrası ücretli babalık izni süresinin arttırılmasında fayda var. Kreş desteği, ücretli izinler başta olmak üzere doğum sonrası izinler artırılabilir, aile dostu vergilendirme politikaları uygulanabilir.

Çalışanlara kreş için nakit desteğinin veya farklı teşviklerinin sağlanması, ücretli analık, babalık izin sürelerinin arttırılması, evliler ve bekârlar için farklı vergi oranlarının getirilmesi, çocuk sayısına göre çalışanların vergi dilimlerinde düzenlemeler yapılması veya belli oranlarda vergi iadesinin sağlanması gibi düzenlemeler de yine üzerinde çalışılabilecek konu başlıkları.

Kadın işçilere doğum nedeniyle iş göremezlik halinde gelir kaybına uğramamaları için günlük kazancının tamamının ödenmesi, esnek çalışma biçimleri güvenceli esneklik modeline uygun bir yapıya kavuşturulması, ebeveynlerin dönüşümlü olmak koşuluyla yıllık izinlerini çocuklarının tatil dönemlerinde kullanabilecek şekilde esnetebilmesi yönünde önerilerimiz yer alıyor.

Aile Bakanlığı'ndan tartışma yaratacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Aile Bakanlığı, Vergi, TBMM, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile Bakanlığı'ndan tartışma yaratacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • Sertan Sarı : Arkadaş zaten vergi almadığınız birşey yok, benim maaşımdan kestiğiniz size yeter, beraber mi çalışıyoruz da benim maaşımdan vergi kesiyorsunuz, ayıp ayıp Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Aile Bakanlığı'ndan tartışma yaratacak öneri: Bekarlar fazla vergi ödesin - Son Dakika
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