Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek, başvurular e-Devlet üzerinden - Son Dakika
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Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek, başvurular e-Devlet üzerinden

12.07.2022 16:37

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan Aile Destek Programı'nın detayları netleşti. Başvuruların e-Devlet kapısı üzerinden alınacak destek programı için hane başına 7 bin 200 TL ödenmesi planlanıyor. 4 milyon aileyi kapsayan programdan ihtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşların da başvuru yapabileceği öğrenildi.

Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Erdoğan'ın sözlerinin ardından vatandaşlar da programın detaylarını merak etmeye başladı. Merakla beklenen detaylar belli oldu.

4 MİLYON HANEYİ KAPSAYACAK

Buna göre 4 milyon haneyi kapsayacak destekle ihtiyaç sahibi ailelere 12 ay boyunca düzenli ödeme yapılacak. Destek için başvurular alınmaya devam ediliyor. Değerlendirme sonucunda hanelere gelir durumlarına göre yıllık 7 bin 200 liraya varan karşılıksız nakit ödeme yapılacak.

BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN

Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yapılabiliyor. İhtiyaç sahibi herkes destekten yararlanabilecek. Daha önce hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış vatandaşlar da başvuru yapabilecek.

Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek! Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor

BAŞVURUDA HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR?

Destekten yararlanabilmek için hanedeki kişi başına gelirin net asgari ücretin 3'te 1'inden yani 1.833 liradan az olması gerekiyor. 4 kişilik bir ailede 7 bin 300 liranın altında gelir varsa destekten yararlanılabilir. Program ilk açıklandığında net asgari ücret 4 bin 253 lira olduğundan kişi başı gelir şartı 1.417 liraydı.

TÜM BİREYLERİN GELİRLERİ DİKKATE ALINIYOR

Asgari ücretteki artış bu yardımı almayı da kolaylaştırdı. Gelir hesabında hanedeki tüm bireylerin maaş, ücret, yevmiye gibi gelirleri ile düzenli sosyal yardım gelirleri hesaplamaya dahil ediliyor. Ev arsa gibi gayrimenkullerde rayiç bedel 240'a, binek araba, kamyon gibi motorlu araçlarda rayiç bedel 120'ye bölünerek aylık hane gelirine katkısı bulunuyor. Yani gelir tespitinde tüm unsurlar değerlendiriliyor.

YENİDEN BAŞVURMAK MÜMKÜN

ihtimaline istinaden kişilere söz konusu destek programı kapsamında yeniden başvuru yapılması imkanı tanınıyor.

HANE BAŞINA 5 BİN 400 TL İLE 7 BİN 200 TL ARASI DESTEK

Hane başına 450 lira ile 600 lira arasında destek verilecek. Hanelerin gelir düzeyine göre yıllık 5 bin 400 lira ila 7 bin 200 lira arasında destek verilmiş olacak. Gelir 1.833 liralık gelir şartından ne kadar azsa ödeme de o oranda artıyor.

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Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek, başvurular e-Devlet üzerinden - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aile Destek Programı'nda hane başı 7 bin 200 lira verilecek, başvurular e-Devlet üzerinden - Son Dakika
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