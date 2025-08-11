AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030'da 3 trilyon doları aşacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030'da 3 trilyon doları aşacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030\'da 3 trilyon doları aşacak
11.08.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında 8'inci sıraya taşıyacaktır" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Ankara'da 'Türk Dünyası ile İlgili Kurum ve Kuruluşlar İstişare Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıya, Türk dünyası ile doğrudan ilişkili olan ve bu alana yönelik faaliyetlerde bulunan kurum ve kuruluşlar katıldı. Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla 'Türk Dünyası Yüzyılı' hedefine ivme kazandıracak yeni bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, "Bu istişare toplantısıyla amacımız, Türkiye'de Türk dünyası alanında çalışan kamu kurumlarımız arasında daha yakın bir eş güdüm sağlamak, kaynakların daha etkin kullanılmasını temin etmek ve ortak projeler etrafında birleşmektir. Bununla birlikte Türk dünyasıyla ilgili kamu kurumlarının sayısının bundan çok daha fazla olduğunu biliyor; bugün temelini attığımız yolun inşasına beraberlik ruhuyla destek olacaklarına yürekten inanıyoruz" diye konuştu.

'TÜRK DEVLETLERİ SERMAYELİ ŞİRKET SAYISI 5 BİN 405 OLDU'

Zorlu, Türk Devletler Teşkilatı çatısı altında güçlenen dayanışma ruhunun, bölgesel sınırları aşarak küresel ölçekte karşılık bulan bir etkiye dönüşmekte olduğunu söyledi. Türkiye olarak bu sürece öncülük etmeye ve kardeş devletlerle omuz omuza ilerlemeye kararlı olduklarını belirten Zorlu, "Türk devletleri arasında ekonomik ve ticari ilişkiler giderek artarken, dünya ekonomisinde de yerimiz güçlenmektedir. 2024 yılında 2,1 trilyon dolar olan Türk devletlerinin toplam hasılasının, 2030'da 3 trilyon doları aşması beklenmektedir. Bu büyüme, teşkilat üyesi ülkeleri 2030 itibarıyla dünya ekonomi sıralamasında 8'inci sıraya taşıyacaktır. Aynı şekilde geçen 22 yıllık süreçte Türk devletleri dış ticaret hacimlerini 6 katına çıkarmış, dünya dış ticaretinde sahip oldukları pay da yaklaşık yüzde 70 artarak, 2024 yılında yüzde 2,42'ye yükselmiştir. Ülkemiz ise 2002 yılından 2024'e gelindiğinde Türk ülkelerine olan dış ticaret hacmini yaklaşık 14 kat artırarak 26 milyar dolara çıkarmıştır. Türk devletlerinin kendi aralarındaki dış ticaret hacmi ise 70,3 milyar dolara ulaşmıştır. Yatırımlar konusunda da artış sürmektedir. 2002 yılında Türkiye'de faaliyete başlayan Türk devletleri sermayeli şirket sayısı sıfır iken, bu sayı 2025 Mart ayı itibarıyla 5 bin 405 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE, TÜRK DÜNYASIYLA ORTAKLIKLARIN TESİSİ AÇISINDAN ÖNEMLİ'

Zorlu ayrıca, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin, milletin huzuru ve Türkiye'nin iç güvenliğinin yanı sıra, Türk dünyasıyla kurulacak kalıcı ve sürdürülebilir ortaklıkların tesisi açısından da büyük önem taşımakta olduğunu ifade etti. Terör örgütlerinin bölgesel barışı ve halkların geleceğini hedef alan yapılar olduğunu söyleyen Zorlu, "Türkiye'nin bu alandaki kararlı mücadelesi, Türk devletleriyle ortak güvenlik vizyonumuzun da temelini oluşturmaktadır. Terörden arındırılmış bir Türkiye, içeride güven ve istikrarı pekiştirirken, Türk dünyasında daha güçlü ekonomik, kültürel ve siyasi entegrasyonun önünü açacak stratejik bir eşik niteliği taşımaktadır. Bugün burada bir araya gelen kamu kurumlarımızdan beklentimiz; bu vizyonu kendi faaliyet alanlarına taşımaları, kapsayıcı ve ortak akla dayalı bir stratejiyle hareket etmeleri ve Türk dünyasına yönelik projeleri daha bütüncül bir çerçevede hayata geçirmeleridir" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Kürşad Zorlu, Güvenlik, AK Parti, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030'da 3 trilyon doları aşacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı Ayılara yakından bakmak isterken saldırıya uğradı
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Kabine toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
Romulo adım adım Süper Lig’den Bundesliga’ya Romulo adım adım Süper Lig'den Bundesliga'ya
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: En düşük memur maaşı 67 bin liranın üzerinde olmalı
Beşiktaş’tan ayrılan Masuaku Premier Lig’e geri döndü Beşiktaş'tan ayrılan Masuaku Premier Lig'e geri döndü
Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi’nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım Boğularak hayatını kaybeden Efe, Ahmet Minguzzi'nin arkadaşı çıktı: Yandım oğlum yandım
Hedefi çok büyük Emre Belözoğlu puan hedefi verdi Hedefi çok büyük! Emre Belözoğlu puan hedefi verdi

12:15
6.1’lik depremin bilançosu netleşiyor Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
6.1'lik depremin bilançosu netleşiyor! Ağır hasarlı bina sayısı belli oldu
10:44
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
10:37
Japon deprem uzmanından yeni uyarı 3 noktayı işaret etti
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti
10:12
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
Depremde yıkılan binayla ilgili vahim iddia: Pide salonu kolonları kesmiş
09:59
Araç muayeneleri için emsal karar Başvuran bu parayı geri alabilir
Araç muayeneleri için emsal karar! Başvuran bu parayı geri alabilir
17:46
Denizde büyük panik Feribot kayaya çarptı
Denizde büyük panik! Feribot kayaya çarptı
17:45
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
Karşıyaka yıllar sonra bir ilki yapacak
17:39
Halit Yukay’ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
Halit Yukay'ın teknesine çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı tutuklandı
17:34
Volkan Demirel, Kerem’in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
Volkan Demirel, Kerem'in hangi takımda oynaması gerektiğini açıkladı
17:15
Antalya’da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
Antalya'da 33 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığı birçok kenti geride bıraktı
17:07
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu Yeni adresi çok sürpriz
Cengiz Ünder yine yurt dışı yolcusu! Yeni adresi çok sürpriz
16:54
Barış Alper Yılmaz’a resmi teklif Galatasaray’ın istediği dev bonservis belli oldu
Barış Alper Yılmaz'a resmi teklif! Galatasaray'ın istediği dev bonservis belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 12:21:11. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu: Türk devletlerinin toplam hasılası 2030'da 3 trilyon doları aşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.