Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti - Son Dakika
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Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti

12.08.2022 17:34
Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eflani ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret etti.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eflani ilçesinde bulunan Toprak Mahsulleri Ofisi'ni (TMO) ziyaret etti.

Milletvekili Güneş, beraberinde İlçe belediye başkanı İbrahim Ertuğrul, İl Genel Meclis Üyesi Mesut Aydın ile birlikte TMO'yu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Milletvekili Güneş, ilçede çiftçiler tarafından üretimi yapılan buğday'ın TMO tarafından alımına başladığını söyleyerek, " TMO Eflani ilçemizde ilk defa alım yapmaya başladı ve bu bir başlangıç. TMO'nun bu yıl bin ton civarında bir alım yapması bekleniyor. İnşallah bu rakamlar her yıl artarak devam edecek. İlçe belediyemizde çiftçilerimizin üretimlerini artırma noktasında her türlü desteği de veriyor" dedi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Milletvekili Güneş, TMO'yu ziyaret etti - Son Dakika

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