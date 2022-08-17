Dünyada sadece 10 tane vardı, 11.'si Kırıkkale'ye kuruldu: Uçak, tank ve roket parçaları üretilecek - Son Dakika
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Dünyada sadece 10 tane vardı, 11.'si Kırıkkale'ye kuruldu: Uçak, tank ve roket parçaları üretilecek

17.08.2022 18:16
Dünyada sadece 10 tane vardı, 11.'si Kırıkkale'ye kuruldu: Uçak, tank ve roket parçaları üretilecek

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 7 bin tonluk dev serbest dövme presi atölyesinin dünyada sadece 10 tane olduğunu ve 11.'sinin Kırıkkale'ye kurulduğunu söyledi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, 7 bin tonluk dev serbest dövme presi atölyesinin dünyada sadece 10 tane olduğunu ve 11.'sinin Kırıkkale'ye kurulduğunu söyledi. Can, "Savunmanın bel kemiği olan ilimiz artık dünyanın sayılı serbest dövme presi merkezlerinden biri olmasının yanı sıra Türkiye'de de tek olma özelliği taşıyor. Dünyanın bir kaç ülkesinde üretilebilen uçak, tank ve roket parçaları artık ilimizde üretilecek" dedi.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu A.Ş. Çelik ve Pirinç Fabrikası'nda yapılan yatırımlarla ilgili Genel Müdür Yardımcısı Ali Keskin Kılıç'tan bilgi aldı. Tesisteki yapılan çalışmaları yerinde inceleyen AK Parti Milletvekili Can, 7 bin tonluk dev serbest dövme presi hakkında yaptığı açıklamada, "10 yıl önce girişimlerimiz neticesinde sıvı demir çelik ve hassas çelik üretimiyle ilgili 79 milyon avroluk yatırım ihale edilmişti" dedi.

"Dünyada bu presten 10 tane varken 11'icisi ilimize kuruldu"

Türkiye'de ilk kez 7 bin tonluk dev serbest dövme presi yeni atölyesinin Kırıkkale'ye kurulduğunu ifade eden Can, "135 bin ton kapasiteli fabrika üretime başlamıştı. 400 bin ton ithal ettiğimiz çeliğin yaklaşık 3'de 1'i ilimizde üretiliyor. Ancak bu tesisin entegre bir tesis olması gerekiyordu. İşte MKE'deki yeni statü bu işe ilaç oldu. 7 bin tonluk dev serbest dövme presi yeni atölyemize kuruldu. Dünyada bu presten 10 tane varken 11'icisi ilimize kuruldu. Dünya da 11'incisi dev dövme pres işletmesi ilimizde MKE'de kuruldu. Savunmanın bel kemiği olan ilimiz artık dünyanın sayılı serbest dövme presi merkezlerinden biri olmanın yanı sıra Türkiye'de de tek olma özelliği taşıyor" diye konuştu.

"Bu pres, Ukrayna'dan 40 gemi ile getirildi"

Serbest dövme presi sayesinde uçak, tank ve roket parçalarının da üretilebileceğinin altını çizen AK Parti Milletvekili Can, "Bu serbest dövme presi sayesinde çelik haddehaneleri, sıvı demir çelik hassas çelik üretimi ile MKE ve ilimiz farklı bir üst kulvara geçmiştir. Dünyanın bir kaç ülkesinde üretilebilen hassas parçalar; uçak, tank ve roket parçaları ilimizde üretilecek. İlimizde yakın zamanda yan sanayi ciddi yatırım yapacaktır. İlimize ve ülkemize dünya çapındaki bu yatırım hayırlı olsun. Bu pres, Ukrayna'dan 40 gemi ile getirildi. Dünyanın en büyük vinçlerinden biri ile kurulduğunu söylersem ne kadar büyük olduğunu anlarsınız" şeklinde konuştu.

"İlimize MKE, yeni statüsü ile birlikte 1 milyar 74 milyon TL yatırım yaptı"

AK Parti Milletvekili Can, "Alüminyum tesisinin de işletmeye alıyor ve külçe alüminyum üretimine başlıyor. MKE ve ilimiz alüminyumda ülkemizde önemli bir merkez oldu. Yüzlerce kişiye ekmek kapısı aralandı. MKE yapılan yatırımlar ve Roketsan ve jandarma yatırımları ile Kırıkkale adeta yeniden kuruluyor. İlimize MKE, yeni statüsü ile birlikte 1 milyar 74 milyon TL yatırım yaptı. Kurulacak fişek fabrikası ve barut fabrikası ile birlikte MKE ciddi istihdam oluşturacak" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Ramazan Can'a kurum ziyaretlerinde AK Parti İl Başkanı Mustafa Kaplan, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara ve ilgili kurum personeli eşlik etti. - KIRIKKALE

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Kaynak: İHA

Milletvekili, Kırıkkale, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyada sadece 10 tane vardı, 11.'si Kırıkkale'ye kuruldu: Uçak, tank ve roket parçaları üretilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dünyada sadece 10 tane vardı, 11.'si Kırıkkale'ye kuruldu: Uçak, tank ve roket parçaları üretilecek - Son Dakika
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