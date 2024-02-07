AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 'İlk Evim-İlk Arsam-İlk İşyerim' projesi kapsamında Çini Köy'ün proje çiziminin tamamlandığını duyurdu. Proje, akaryakıt istasyonu, Çini-Seramik Atölyeleri ve restoranlardan oluşmaktadır. İl Başkanı Mustafa Önsay, projenin hayırlı olması ve bakanlıkça sahiplenilmesi için emek verenlere teşekkür etti.

07.02.2024 12:02
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AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı " İlk Evim-İlk Arsam-İlk İşyerim" isimli proje çerçevesine alınması için gayret gösterdikleri Çini Köy girişiminde proje çiziminin TOKİ tarafından tamamlandığını açıkladı.

Çini Köy projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya- Eskişehir karayolu üzeri Ahmetoğlu Çiftliği mevkiinde toplam 5 bin 930 metrekare alana sahip olan projemizde, 1 adet 980 metrekare alana sahip akaryakıt istasyonu, 27 adet her biri 150 metrekare alana sahip Çini-Seramik Atölyeleri, 6 adet her biri 150 metrekare alana sahip restoranlar yer alacaktır. Yıllardır bu proje için emek veren Çiniciler Odası Başkanımız Sadık Erilbaylı ile projeyi istişare ettik. Projemizin Kütahyalılara hayırlı olmasını niyaz eder, projenin bakanlıkça sahiplenilmesi için gayret gösteren Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve TOKİ yetkililerine teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
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