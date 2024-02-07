AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı

AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı " İlk Evim-İlk Arsam-İlk İşyerim" isimli proje çerçevesine alınması için gayret gösterdikleri Çini Köy girişiminde proje çiziminin TOKİ tarafından tamamlandığını açıkladı.
Çini Köy projesi ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Mustafa Önsay, "Kütahya- Eskişehir karayolu üzeri Ahmetoğlu Çiftliği mevkiinde toplam 5 bin 930 metrekare alana sahip olan projemizde, 1 adet 980 metrekare alana sahip akaryakıt istasyonu, 27 adet her biri 150 metrekare alana sahip Çini-Seramik Atölyeleri, 6 adet her biri 150 metrekare alana sahip restoranlar yer alacaktır. Yıllardır bu proje için emek veren Çiniciler Odası Başkanımız Sadık Erilbaylı ile projeyi istişare ettik. Projemizin Kütahyalılara hayırlı olmasını niyaz eder, projenin bakanlıkça sahiplenilmesi için gayret gösteren Milletvekillerimiz Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı, Mehmet Demir ve TOKİ yetkililerine teşekkür ederiz" dedi. - KÜTAHYA
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde aç kalan bir kurt, yerleşim yerine inip sokak köpeğini parçaladıktan sonra bir kısmını yiyip, kalan parçalarını da götürdü. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Bolu'da arkadaşının evine pencereden girerek biriktirdiği 60 bin lirayı çalan hırsız yakayı ele verdi.
Irak'ın başkenti Bağdat'ta Şiilerin yoğun yaşadığı Mestel'de bir araca dron saldırısı düzenlendi. Araç alevler içerisinde kalırken, saldırıda Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin komutanlarından Abu Bakır es-Saadi öldürüldü. Irak hükümetinden konuya ilişkin açıklama yapılmazken, saldırıyı henüz üstlenen de olmadı.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gaziantep FK'yi deplasmanda Batshuayi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisini reddetmesinin ardından Hamas'tan ilk açıklama geldi. Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Handan yaptığı açıklamada, "Gazze'de ateşkes için sunduğumuz teklifte Mısır, Katar, Türkiye, Rusya ve BM'nin her türlü anlaşmada garantör olmalarını talep ettik." dedi.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'daki cumhurbaşkanı seçimini, İlham Aliyev yüzde 92,1 oyla kazandı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
Son Dakika › Ekonomi › AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, Çini Köy projesinin tamamlandığını açıkladı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?