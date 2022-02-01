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AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor - Son Dakika

AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor

01.02.2022 12:03
AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor

AK Parti seçmeninin yüzde 65'i ile MHP seçmeninin yüzde 77'sinin elektrik zamlarının fazla bulduğu ortaya çıktı. Gelen tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yeni tarifenin uygulanacağını açıklamıştı.

Metropoll Araştırma'nın anketine göre, AK Parti seçmeninin yüzde 65'i ile MHP seçmeninin yüzde 77'sinin elektrik zamlarının fazla bulduğu ortaya çıktı.

Metropoll, Türkiye'nin Nabzı araştırmasının Ocak ayı sonuçlarını yayımladı. Elektrik zammının mercek altına alındığı bölümde katılımcılara, "Yeni yılda elektrik başta olmak üzere pek çok ürüne zam yapılmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" diye soruldu.

YÜZDE 79'U BEKLENENDEN YÜKSEK BULDU

Halkın yüzde 13,2'si, zammın beklediği oranda olduğunu söylerken, yüzde 79'u ise, beklediklerinden yüksek olduğunu söyledi. Yüzde 6,4'lük kesim ise, "Beklediğimizden azdı" dedi.

AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor

Parti tabanlarında bakıldığında, AK Parti seçmeninin yüzde 65'i, MHP seçmeninin yüzde 77'si zammı beklediğinden fazla bulduğunu söyledi.

Bu oran CHP'lilerde yüzde 86.1, İYİ Partililerde yüzde 89.9, HDP'lilerde yüzde 82.3 olarak tespit edildi.

Araştırmada, "Bütün siyasi parti tabanlarının elektrik tamlarına tepkisi büyük oranda benzerlik gösteriyor" değerlendirmesi yapıldı.

NE OLMUŞTU?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 01 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağını duyurmuştu.

Elektrik faturalarının beklenenden yüksek gelmesi sonrası kamuoyunda tepki oluşurken, faturalandırmada değişikliğe gidildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin aylık 210 kilovatsaate çıkarılacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Parti ve MHP'lilerin büyük çoğunluğu elektrik zamlarını fazla buluyor - Son Dakika
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