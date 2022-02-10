AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!

Enerji, akaryakıt ve gıda başta olmak üzere birçok ürüne gelen zamlar, vatandaşlara zor günler yaşatırken; iktidar kanadından tepki çekecek bir açıklama geldi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında zamları CHP'ye bağladı.

Çamlı, Akit TV ekranlarında Mustafa Balevi'nin sunduğu programda şunları söyledi:

"Bu zamların oluşmasında bizim bir dahlimiz yok. En büyük dahil CHP'de. Bugün olan doğalgaz, elektrik zamları tamamı bu zihniyetin tarihinin ürünüdür. Çünkü onlar paramparça etti memleketi. Kumara verdiler. Ben şimdi kendi malımı ABD'nin dolarıyla almak zorunda kaldım bu nedenle yetiştiremiyorum."

BEKAROĞLU PAYLAŞTI

Söz konusu yayının görüntülerini CHP'li Mehmet Bekaroğlu, "Bu adam AKP milletvekili; biliyorsunuz değil mi? Yakında Merkez Bankası başkanlığına getirilirse şaşırmayın" notuyla paylaştı.