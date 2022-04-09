AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı - Son Dakika
Üye Girişi

AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı

09.04.2022 15:04
AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu'ya sosyal medya hesabından yanıt verdi. Göksu'nun öğrenci akbillerine yapılan zammın geri alınması yönündeki teklifine dair değerlendirme yapan Ongun; geçmişteki öğrenci abonmanı ücretlerinin dolar karşılığını hatırlattı. Ongun, "Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) tarafından önceki günlerde gerçekleştirilen toplantıda ulaşım hizmetlerine yüzde 40 zam yapıldı. Son zamla birlikte öğrenci tek geçiş akbil fiyatı 3,73 liraya yükseldi. Aylık abonman ise 78 TL'den 109 TL'ye çıktı.

TEVFİK GÖKSU: ZAMMIN KALDIRILMASI İÇİN TEKLİF VERECEĞİZ

Bugün bir açıklama gerçekleştiren Esenler Belediye Başkanı ve AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, öğrenci akbilindeki yüzde 40'lık zammın kaldırılması için İBB Meclisi'ne teklif vereceklerini söyledi.

İBB SÖZCÜSÜ ONGUN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Göksu'ya İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan yanıt gecikmedi. Geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, İBB'nin AK Parti yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 TL olacağını ifade etti.

"ÖĞRENCİ DOSTU BİR YÖNETİM VAR"

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde: "2018'de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB'de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı."

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan 'Öğrenci akbilindeki yüzde 40 zammı kaldıracağız' diyen Göksu'ya yanıt
YORUMLAR
500
İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi Yıl sonu dolar kuru tahmini yükseldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Lirası, dolar, Göksu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Eşinden kalan saatleri 15 milyona sattığı iddia edilmişti! Ece Erken isyan etti, hesabındaki parayı yayınladı
14:42 İkisi de polis olan gelin ve damada takılan takı herkesi gülümsetti
14:32 Trafik kazası değil, cinayet çıktı: Hırsızlar kendilerini engellemeye çalışan bekçiyi arabalarıyla ezmiş
14:29 Karabük'te heyelan yolu ikiye bölünce, 2 ev zarar gördü
14:27 Fenerbahçe Divan seçiminde panik anları: Bir üye fenalaşınca Ali Koç yanına koştu
14:22 Bu hikaye yarım kalmayacak: Ünlü çift, 18 yıl sonra bir kez daha nişanlandı
14:19 Aslı Enver çok mutlu: Sevgilisi ve müstakbel kayınvalidesiyle yemek yedi
14:05 Amerikan gazetesi yazdı: Ruslar akın akın Türkiye'ye geliyor, aynı anda 4 daire satın alıyor! Amaçları vatandaş olmak
13:54 İBB'deki Cumhur İttifakı, öğrenci akbilindeki zammın geri çekilmesi için teklif sunacak
13:50 Kılıçdaroğlu, Macaristan'da 6'lı muhalefeti yenen Orban'ın zaferini yorumladı: Tek benzerlik 6 rakamı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 15:09:31. #1.13#
SON DAKİKA: AK Partili Göksu'ya İBB sözcüsünden yanıt geldi: İBB'yi onlar yönetseydi öğrenci akbili 249 TL olacaktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement