AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif - Son Dakika
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AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif

24.07.2022 00:47

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Elitaş, "Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı 'Niye böyle?' diyenler var. Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif, Cumhur İttifakı tek güvenilir odak" şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'nin yerel televizyon kanalı TV1 ekranlarında yayınlanan Gündem Özel programına konuk olarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ŞU ANDA AK PARTİ'YE KARŞI BİR KIRGINLIK, KIZGINLIK VAR"

Ülkedeki ekonomik duruma yönelik konuşurken 1970'li yıllarda Adalet Partisi'nin de ortaya çıkan petrol krizinden dolayı iktidardan düştüğünü hatırlatan Elitaş "Şu an AK Parti'ye karşı bir kırgınlık, kızgınlık var. Ekonomik sıkıntılardan kaynaklı 'Niye böyle?' diyenler var. Ama böyle global bazda bir ekonomik sıkıntı ne zaman oldu bilmiyorum ama herhâlde 70'lerde bir petrol kriziyle ortaya çıkan bir sıkıntıydı. O zaman çok önde olan Adalet Partisi'ni ikinci parti haline getirmişti. Tek başına iktidardan almıştı. Fakat 1929 buhranından daha ileri bir ekonomik krizle karşı karşıya dünya. Bizim gibi ülkelere de etkisi daha büyük oluyor" dedi.

"AK PARTİLİ ARKADAŞLAR O KADAR SİTEM EDİYOR Kİ"

Sorunların çözümü olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret eden Elitaş, "Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tek alternatif olması, Cumhur İttifakı'nın tek güvenilir odak olması önümüzdeki süreçte sandık başına gidecek vatandaşlar sağduyusunu yapacak. Bizimle birlikte yürüyen AK Partili arkadaşlar o kadar sitem ediyorlar ki… 'Ya niye böyle yapıyorsunuz' diye üzüntülerini ifade ediyorlar" ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA: AK Partili Mustafa Elitaş'tan ekonomi yorumu: Bu sıkıntıya rağmen Sayın Recep Tayyip Erdoğan tek alternatif - Son Dakika
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