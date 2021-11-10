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AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak - Son Dakika

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak

10.11.2021 00:19
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak

AK Parti'de 2 numaralı koltuk olan Genel Başkanvekiliği görevini yapan Numan Kurtulmuş, çalışanların dört gözle beklediği asgari ücret zammı hakkında, "Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Akit TV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı. Son günlerin en çok konuşulan iki konusu olan asgari ücret ve gıda fiyatlarına gelen zamlarla ilgili de konuşan Kurtulmuş, aralık ayı sonunda netleşecek asgari ücret zammında vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

"DÜNYADA EMTİA FİYATLARI YÜKSELİYOR"

Kurtulmuş, Türkiye'de yaşanan ekonomik krize ilişkin soru üzerine, dünya genelinde Kovid-19 kaynaklı ekonomik krizin yaşandığını söyledi. Kurtulmuş, "Dünyada emtia fiyatları olağanüstü yükseliyor. Bakırdan kroma, altından demir ve çeliğe kadar iki ve üç kat artan emtia fiyatlarıyla karşı karşıyayız. Aynı şekilde enerji fiyatları iki üç kat arttı. Bir taraftan da üretimdeki tedarik zincirleri küresel ölçekte kırılıyor. Hem malın yokluğu hem malın fiyatının yüksekliği dünya ekonomilerini çekilemez bir ağır yükün altına koyuyor." dedi.

AK Partili Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak
Numan Kurtulmuş

"SALGINDA 780 MİLYAR LİRA DESTEK VERDİK"

Türkiye'nin salgın döneminde, üretim gücünü hiç geriletmeden yoluna devam ettiğini belirten Kurtulmuş, ihtiyaç sahibi küçük gruplara, esnafa ve vatandaşlara 780 milyar lira destek verildiğini bildirdi.

"ENFLASYON ARTIŞINI GÖRÜYORUZ"

Enflasyonun artmakta olduğunu gördüklerini ve hayat pahalılığının vatandaşı rahatsız ettiğini bildiklerini dile getiren Kurtulmuş, vatandaşın alım gücünü arttıracak ilave tedbirlerin gündeme getirilmesinin farkında olduklarını aktardı.

"ASGARİ ÜCRET HAKKANİYETE UYGUN BİR RAKAM OLACAK"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Yıl sonu itibarıyla Türkiye'de asgari ücret gündeme gelecektir. Asgari ücrette emekçilerimizin beklentilerini karşılayacak, milletimizin tamamının da 'tamam bu hakkaniyete uygun' diyeceği fevkalade önemli bir gelişmeyi ortaya koyacağımızı düşünüyorum. 19 yıldır sürdürülen vatandaşı enflasyona ezdirmemek politikasını burada da ortaya koymak durumundayız." ifadelerini kullandı.

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak
AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak

Numan Kurtulmuş, Asgari Ücret, AK Parti, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AK Partili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret açıklaması: Hakkaniyete uygun bir rakam olacak - Son Dakika
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