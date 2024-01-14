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AKAMİB 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi - Son Dakika
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AKAMİB 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi

Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023 yılında 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi. AKAMİB'in açıklamasına göre, birlik bünyesindeki ihracat bir önceki yıla göre yüzde 5,8 düşüş gösterdi. Irak, Almanya ve Libya en fazla dış satım yapılan ülkeler oldu. AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yeni yıla pozitif hedeflerle başladıklarını ve kayıpları telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldiklerini belirtti. Kılıçer, ertelenen taleplerin 2024'te geleceğine inandıklarını ve Türkiye'nin mobilya sektörünün gücünü dünya genelinde tanıtacak çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

AKAMİB 2023\'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi
14.01.2024 - 13:15,
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Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKAMİB) bünyesinde 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

AKAMİB'in açıklamasına göre, 2023'te birlik bünyesindeki ihracat, önceki yıla oranla yüzde 5,8 düşüşle 892 milyon dolar oldu.

En fazla dış satım Irak, Almanya ve Libya'ya yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKAMİB Başkanı Onur Kılıçer, yeni yıla pozitif hedeflerle başladıklarını belirtti.

Kayıpları telafi etmek için alternatif pazarlara yöneldiklerini kaydeden Kılıçer, "Ertelenen taleplerin 2024'te geleceğine, hem üretimimizi hem de ihracatımızı artıracağımıza inanıyoruz. Başta ABD olmak üzere dünyanın her noktasında önce Türkiye, sonra Türk mobilyası algısını güçlendirecek tanıtımlar yapmayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AKAMİB 2023'te 892 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi - Son Dakika
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