Akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti! Motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika
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Akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti! Motorine bu kez indirim geldi

06.12.2022 00:57

Akaryakıt fiyatları son 2 haftada 6. kez değişti. Motorine 66 kuruş indirim yapıldı. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa geriledi.

Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Akaryakıt fiyatları son 2 hafta içinde 7. kez değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 69 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 22 lira 97 kuruşa, 23 lira 22 kuruşa, Ankara'da ise 23 lira 14 kuruşa indi.

FİYAT SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

23 Kasım tarihinde benzine 1 lira 16 kuruş indirim, 24 Kasım'da benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim, 25 Kasım tarihinde benzine 45 kuruş indirim, 29 Kasım tarihinde motorine 82 kuruş indirim, 30 Kasım tarihinde motorine 58 kuruş indirim, 3 Aralık tarihinde motorine 1 lira 16 kuruş zam gelmişti.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti! Motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıtta fiyat bir kez daha değişti! Motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika
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