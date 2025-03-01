Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek

Geniş Video İzle

Yakıt fiyatlarındaki artışın ardından tüketicilerin gözü kulağı indirim haberlerinde. Ekonomi uzmanları, dünya genelinde petrol fiyatlarının düşüş eğilimi ve yerel para biriminin değer kazanmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarında indirimin kaçınılmaz olduğunu belirtiyorlar. Sektör temsilcileri, benzin fiyatlarında 4 Mart salı gününden geçerli olmak üzere indirim bekliyor.

01.03.2025 10:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akaryakıt ürünlerinden benzin grubunda Pazartesi akşam 1,15 TL fiyat indirimi öngörülüyor. Yeni fiyatları 4 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin 46,28-46,43 TL'den, motorin 46,47-46,58 TL'den satılıyor.

Ankara'da benzin 46,97 TL, motorin 47,29 TL'den satılıyor.

İzmir'de benzin 47,35 TL, motorin 47,66 TL'den satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Petrol Piyasası Kanunu'na göre 1 Ocak 2005'ten beri akaryakıttı Serbest Fiyatlandırma Sistemi uygulanıyor.

Sistemle birlikte akaryakıt dağıtım şirketleri, farklı fiyat politikalarına göre depo satış fiyatını belirlemekte serbest olduğu gibi, bayiler de dağıtım şirketleri tarafından kendilerine tavsiye edilen tavan pompa satış fiyatlarını uyguluyor. Bayiler bulundukları bölgenin rekabet koşullarına göre kendi pompa satış fiyatlarını uygulamakta da serbestler.

Türkiye'de perakende satış fiyatları rekabet koşulları göz önünde bulundurularak oluşturuluyor.

Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek
CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! Reklam Reklamdır

Ekonomi, Gündem, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ers Çky:
    Türkiye’de o pek öyle olmuyor zam yapmaya devam 6 0 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    ya su nasil belirleniyor kismi beni sinir ediyor... hukumet zam yapiyor iste boyle belirleniyor. ne kadar yuksek ise o ladar vergi orani da artiyor. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:21 Zorlu Holding’de Ramazan krizi CEO’lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor Zorlu Holding'de Ramazan krizi! CEO'lar birbirine girdi, sosyal medyadan tepki yağıyor
08:28 Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz Terör örgütü PKK: Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz
05:21 Zelenskiy’den Trump’a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum Zelenskiy'den Trump'a rest: Özür dilemeyi düşünmüyorum
05:16 Mansur Yavaş’tan Öcalan’ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var Mansur Yavaş'tan Öcalan'ın çağrısına ilk yorum: Ortada bir şart var
02:31 Avrupa’daki tek çatlak ses Dünyayı şoke eden kavgada Trump’ın tarafını tuttu Avrupa'daki tek çatlak ses! Dünyayı şoke eden kavgada Trump'ın tarafını tuttu
14:56 İran’da derbi kazanan İsmail Kartal’dan bomba sözler: Türkiye’de de kazanırdım İran'da derbi kazanan İsmail Kartal'dan bomba sözler: Türkiye'de de kazanırdım
14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:49 Bütün dünya Jose Mourinho’yu konuşuyor Bütün dünya Jose Mourinho'yu konuşuyor
14:42 Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika Ramazanın ilk günü en uzun ve en kısa oruç arasındaki fark 2 dakika
14:34 Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu Fotoğraf çekerken köpek balığının üzerine düşen balıkçı ölümden kıl payı kurtuldu
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2025 11:11:57. #1.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca araç sürücüsü bu habere sevinecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.