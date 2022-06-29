Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü - Son Dakika
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Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü

29.06.2022 00:37

Akaryakıta gelen peş peşe zamların ardından bu sefer indirim haberi vatandaşın yüzünü güldürecek. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.49'a, Ankara ve İzmir'de ise 27.64'e geriledi.

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez çok büyük indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren motorinin fiyatı 2 lira 50 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 27.49'a düştü. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 30.14'ten 27.64'e geriledi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akaryakıta indirim geldi! Motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü - Son Dakika
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