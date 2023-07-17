Akaryakıta ÖTV Artışı Yayınlandı - Son Dakika
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Akaryakıta ÖTV Artışı Yayınlandı

17.07.2023 10:09

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte akaryakıta ÖTV artışı gerçekleştirildi. Benzinin litresindeki ÖTV 2,52 TL'den 7,52 TL'ye, motorinin litresindeki ÖTV ise 2,05 TL'den 7,05 TL'ye yükseldi. Bu artış sonucunda motorin fiyatı 33 lirayı geçerken, benzin fiyatı 35 liraya ulaştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise yapılan bu kararın Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde en ucuz 4'üncü ülke olduğunu belirtti.

Akaryakıta ÖTV artışını içeren karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. Karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı. Büyük tepki çeken bu karar sonrası bir açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin Avrupa ülkelerine kıyasla benzinde ve motorinde Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumunda olduğuna vurgu yaptı.

Konuyla ilgili Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"Birincisi, yapılan artış ile depremin yol açtığı ilave maliyetlerin bütçe üzerindeki etkisini bir miktar azaltmak hedeflenmiştir. Düzenleme, bu ürünlerin ithal ürünler olması sebebiyle dolaylı olarak cari açığı kontrol altına almaya da destek verecektir.

"2016 YILINDAN BERİ VERGİ ARTIŞI YAPILMAMIŞTIR"

İkinci olarak, maktu olan bu vergilerde uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki artışlara rağmen 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artışı yapılmamıştır. ÖTV tutarları, maktu olması hasebiyle enflasyon karşısında erimiştir. Bunun sonucunda, akaryakıt ürünlerinden alınan ÖTV'nin; 2016 yılında GSYH içindeki payı yüzde 4,58 iken 2022 yılında yüzde 2,80'e, vergi gelirleri içindeki payı ise 2016 yılında yüzde 26,23 iken 2022 yılında yüzde17,84'e düşmüştür. Söz konusu ürünlerden en çok tüketilen benzin, motorin ve LPG'de, KDV dahil satış fiyatındaki vergilerin oranı yüzde 50'lerin üzerinde iken yeni yapılan artışa rağmen 38,5 seviyesinde kalmıştır.

"AVRUPA'DA EN UCUZ 4'ÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDAYIZ"

Diğer ürünlerde de bu ürünlerin ÖTV tutarlarında yapılan artış oranları esas alınarak artış yapılmıştır. Artışlar, 2016 yılından itibaren meydana gelen enflasyon artışının çok altındadır. Yapılan artışa rağmen ülkemiz halen benzinde de motorinde de Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundadır. Sınır komşumuz Yunanistan'da benzin 2,057 dolar, motorin 1,861 dolar iken vergi artışları sonrası ülkemizde benzin 1,303 dolar, motorin ise 1,239 dolardır."

Açıklamada ayrıca, Avrupa ülkelerindeki benzin ve motorin fiyatlarına da yer verildi;

Bakanlık, büyük tepki çeken akaryakıt zammını böyle savundu: Avrupa'da en ucuz 4'üncü ülke konumundayız
YORUMLAR (2)
  • Serkan Basar: Aziz nesinin sözü Bi an aklıma geldi:) Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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