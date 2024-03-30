Akaryakıta Son 1 Yılda Yüzde 300 Zam Geldi - Son Dakika
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Ekonomi

Akaryakıta Son 1 Yılda Yüzde 300 Zam Geldi

Akaryakıta Son 1 Yılda Yüzde 300 Zam Geldi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, KDV ve ÖTV güncellemelerinin fiyatlara etki ettiğini söyleyerek, son 1 yılda akaryakıta yüzde 300 civarında zam geldiğini belirtti. Polat, akaryakıta 2021 yılından beri toplam yüzde 550 ve son 1 yıl içerisinde de yüzde 300'e yakın zam geldiğini ifade etti.

30.03.2024 14:27
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Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, KDV ve ÖTV güncellemelerinin fiyatlara etki ettiğini söyleyerek, "Son 1 yılda akaryakıta yüzde 300 civarında zam geldi" dedi.

Güncellenen vergilerin fiyatlara etki ettiğini söyleyen PÜİS Kayseri Bölge Başkanı İbrahim Polat, "Bizdeki Euro ya da dolar kuruyla baktığımız zaman Avrupa'ya göre şu anda Türkiye daha uygun bir yakıt kullanıyor. Yani 1,90'larda şu anda Avrupa fiyat ortalaması, Euro'yla çarptığımız zaman bunları 55-60 gibi bir rakam yapıyor kur şu anda 35 TL ama biz birazcık daha uyguna kullanıyoruz. Son 2 yıl içerisinde özellikle bu fiyatlar artmaya başladığı zaman bizim de kar marjlarımız ortaya çıktı. Yani milletin Brent petrolü, yakıt fiyatını öğrendiği bir noktaya geldik. Bu noktalar esasında bizim karımızın ne kadar olduğunu milletin bilmesi bizi üzüyordu ama bu geldiğimiz noktada bizim de aslında kazanamadıklarımız ortaya çıkmaya başladı. Şu anda 140 dolarlara çıktığı zaman 17 ya da 20 TL'ye kullandığımız motorini şu anda 43 TL'ye tüketebiliyoruz. Tabi bunun üzerine ister istemez en son ÖTV güncellemesi, KDV güncellemesinin gelmesi de ister istemez bir etki ediyor" dedi.

Polat, akaryakıta 2021 yılından beri toplam yüzde 550 ve son 1 yıl içerisinde de yüzde 300'e yakın zam geldiğini söyleyerek, "Fiyatlar da çok sık değiştiği için aklımda tutamadığım için oranlara bakıyorum. Motorindeki KDV tutarımız 7,61, 8,86 ÖTV'si geliyor. 16,47 sadece 43 TL'ye aldığımız yakıtın vergisi var. 43 TL'nin paylaşımı da bire bir şu şekilde; 16 TL'si devletin, 4,50 TL'si bizle şirketimizin. Yani 1 TL'sini şirket 3,50 TL'sini biz alıyoruz. Geri kalanı da bizim aldığımız yakıt miktarı oluyor. Brent petrolle, döviz kuruyla ülke ortalaması ile birlikte alınan ana malzeme olmuş oluyor. Ana malzemenin üzerine 16 TL vergi geliyor, 4,50 TL de şirketimizle bizim karımız geliyor. Bizim şu an derdimiz milyonlar kazanmak değil. Biz istasyoncular olarak ayakta kalmak istiyoruz. Artık akaryakıtın girdiği her sektör enflasyonu tetikleyen noktalarda. Akaryakıtın girmediği hiçbir nokta yok ama akaryakıtçıların kar marjı maktu, yüzde değil. Bunun enflasyon oranında ve yüzdesel olarak artması gerekiyor. Bu oranlarla, bu kredi faizleriyle, komisyonlarla ve enerji maliyeti ile ayakta durmak için savaşıyoruz. 29.03.2021 tarihinde 6,71 TL imiş motorin. 29.03.2024 yılında yani 3 yılda 43 TL olmuş. Bu aradaki fark yüzde 550 civarında. Son 1 yılda ise aradaki fark yüzde 300 civarında" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Enerji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta Son 1 Yılda Yüzde 300 Zam Geldi - Son Dakika

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