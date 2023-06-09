Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır - Son Dakika
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Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır

09.06.2023 00:37

Döviz kurundaki artış pompaya zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, oto gazın ise 67 kuruş arttı.

Döviz kurunda hafta başından bu yana yukarı yönlü seyir devam ediyor. Dolar pazartesiden bu yana 2 liradan fazla yükseldi. Kurdaki yükseliş sonrası akaryakıta üçlü zam geldi. Bu gece yarısından itibaren benzinin fiyatı 2 lira 70 kuruş, motorinin 1 lira 37 kuruş, oto gazın ise 67 kuruş arttı.

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU

  • Zammın ardından benzinin fiyatı İstanbul'da 23 lira 99 kuruşa, Ankara'da 24 lira 36 kuruşa, İzmir'de 24 lira 38 kuruşa yükseldi.
  • Motorinin fiyatı İstanbul'da 22 lira 16 kuruşa, Ankara'da 22 lira 56 kuruşa, İzmir'de 22 lira 67 kuruşa çıktı.
  • Oto gazın fiyatı ise İstanbul'da 10 lira 74 kuruşa, Ankara'da 10 lira 67 kuruşa, İzmir'de 10 lira 52 kuruşa yükseldi.
Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır

İSTASYONLARDA KUYRUK OLUŞTU

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, birçok benzin istasyonunda kuyrukların oluşmasına neden oldu. Zamdan etkilenmek istemeyen vatandaşlar, gece yarısından önce istasyonlara akın etti.

Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Lpg, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıta üçlü zam! Tabeladaki değişim araç sahiplerine kontak kapattırır - Son Dakika


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