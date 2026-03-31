Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor
Akaryakıta yeni zam! Bir psikolojik sınır daha aşılıyor

31.03.2026 08:44
ABD-İsrail ve İran arasında tırmanan savaş petrol arzını etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan aksama petrol fiyatlarını tarihin en yüksek seviyesine yükseltti. Bu gelişmelerin ardından motorine yeni zam göründü. 1 Nisan'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresine 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor. Artış sonrası motorinin litresi 80 lirayı aşacak.

Dünya petrol arzında ciddi aksamalar yaşanırken, ABD-İsrail ve İran arasında süren savaşın Körfez bölgesine yayılması piyasaları etkiledi. Hürmüz Boğazı’nda gemilerin mahsur kalması nedeniyle giriş ve çıkışlar durma noktasına geldi.

HÜRMÜZ BOĞAZI TİCARETİ AKSATTI

Boğazdan geçişlerin aksaması, küresel ticaret üzerinde baskı yarattı. Tedarik zincirlerinde kırılmalar yaşanırken, dünya petrolünün yaklaşık yüzde 30’unun geçtiği Hürmüz Boğazı’nın işlevsiz hale gelmesi akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiledi.

MOTORİNE 2 LİRA 52 KURUŞ ZAM

Küresel petrol krizi giderek derinleşirken akaryakıt fiyatlarında yeni bir artış beklentisi gündeme geldi. Akaryakıt sektörü kaynakları, motorin grubunda 2 lira 52 kuruşluk fiyat artışının beklendiğini ifade ediyor. Zam kararının, 1 Nisan 2026 Çarşamba gününden itibaren pompaya yansıması bekleniyor. Öte yandan 31 Mart 2026 itibarıyla benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

ZAM SONRASI MOTORİN FİYATLARI NE OLACAK?

Beklenen artışın yürürlüğe girmesiyle birlikte motorin fiyatlarının bazı şehirlerde psikolojik sınırı aşması bekleniyor. Buna göre motorinin litre fiyatının İstanbul’da 77,39 liraya, Ankara’da 78,52 liraya, İzmir’de 78,79 liraya ve Doğu illerinde 80,24 liraya yükselmesi öngörülüyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ali Levent Ali Levent :
    Motorinde KDV hala yüzde 20. Bunu geçici olarak yüzde 1'e düşürmek mümkün. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor Galatasaray yeni sezonun ilk bombasını milli futbolcuyla patlatıyor
Altında 18 yıldır böylesi görülmedi Altında 18 yıldır böylesi görülmedi
Yargıtay’dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor Yargıtay'dan emsal karar: Emekli olduktan sonra çalışan herkesi ilgilendiriyor
İspanya gözünü kararttı Savaştaki Trump’a bir şok daha İspanya gözünü kararttı! Savaştaki Trump'a bir şok daha
Pasifik’teki ada ülkesi Vanuatu’da 7,3 büyüklüğünde deprem Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 7,3 büyüklüğünde deprem
Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu Gassallığı bıraktığını duyuran kadının sözleri olay oldu
İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil İran: ABD ile doğrudan müzakere yürütüldüğü iddiası gerçek değil
İmamoğlu’nun yargılandığı davada ara karar Savunması için de yeni soruşturma açıldı İmamoğlu'nun yargılandığı davada ara karar! Savunması için de yeni soruşturma açıldı

İnsan insana bunu yapar mı? Görüntüye tepki yağıyor
Bu kadarı da fazla artık! Kosovalılar, Osmanlı karşıtı koreografi hazırlıyor
Arda Güler'in yanındaki küçük kızın kim olduğu ortaya çıktı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiyor! Yeni sistem yarın devrede
Sonu Dünya Kupası olsun! İşte tarihi maçın muhtemel 11'leri
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey gözaltına alındı! Evinde arama yapılıyor
Çeçen lider Kadirov savaşta tarafını seçti: Gerekirse bizzat cepheye giderim
Özel'den gece yarısı kritik hamle! Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı
Korkunç iddia: ABD bu silahı ilk kez İran'da kullandı
Küresel kriz kapıda! İran'dan dünyayı sarsan Hürmüz adımı
