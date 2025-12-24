Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar - Son Dakika
Ekonomi

Akaryakıtta çifte zam! İşte yılbaşı sabahı pompaya yansıyacak miktar

24.12.2025 14:57
1 Ocak 2026 itibarıyla akaryakıtta ÖTV güncellemesi devreye giriyor. Benzine litre başına 1,32 TL, motorine ise 1,41 TL zam yansıyacak. İstanbul, Ankara ve İzmir'de motorin fiyatlarının 55 TL bandını aşması beklenirken LPG'de şimdilik artış öngörülmüyor.

Enflasyonla mücadele ve bütçe dengeleri çerçevesinde yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, 2026'nın ilk günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Ekonomist Cahit Saraçoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1 Ocak sabahından itibaren akaryakıt istasyonlarındaki fiyat tabelaları güncellenecek.

BENZİN VE MOTORİNDE ZAM TUTARLARI NETLEŞTİ

Yapılacak ÖTV düzeltmesiyle birlikte litre bazındaki artışın benzinde 1,32 TL, motorinde ise 1,41 TL olacağı bildirildi. Düzenlemenin, özellikle motorin fiyatlarında büyükşehirlerde yeni seviyeleri beraberinde getirmesi bekleniyor.

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE TAHMİNİ YENİ FİYATLAR

Mevcut fiyatların üzerine eklenecek ÖTV artışıyla birlikte İstanbul, Ankara ve İzmir'de litre fiyatlarının yeniden şekilleneceği öngörülüyor. Motorin fiyatlarının Ankara ve İzmir'de 55 TL bandını aşması beklenirken, İstanbul'da da 54 TL seviyesinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Zam sonrası oluşması beklenen tahmini fiyatlar şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin 53,14 TL, motorinin 54,63 TL seviyesine çıkması öngörülüyor. İstanbul Anadolu Yakası'nda ise benzinin 52,97 TL, motorinin 54,46 TL olması bekleniyor. Ankara'dabenzinin 54,00 TL, motorinin 55,65 TL'ye yükselebileceği belirtiliyor. İzmir'de ise benzinin 54,33 TL, motorinin 55,99 TL seviyelerine çıkacağı tahmin ediliyor.

LPG'DE ŞİMDİLİK ARTIŞ BEKLENMİYOR

ÖTV güncellemesinin LPG (otogaz) grubuna yönelik bir artış içermediği, bu nedenle yılbaşında otogaz fiyatlarının sabit kalmasının öngörüldüğü ifade ediliyor. İstanbul'da ortalama 28,51 TL seviyesinde olan otogaz fiyatlarının, aksi yönde bir karar alınmadığı sürece değişmemesi bekleniyor.


Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • ilker ileri ilker ileri:
    Daha dur yeni zam yaptınız asgariye bu ne hız :) 118 2 Yanıtla
  • Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    pompala recebim pompalaaaaaa bu halk hakediyor pompala 98 8 Yanıtla
  • Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Tabi ya asgari ücret alamadan önce zamlar gelecek sonra 1 şubat asgari ücret hayırlı olsun 82 2 Yanıtla
    Talat Tekelioğlu Talat Tekelioğlu:
    ağlayın lan iyice ağlayın sonra seçi,m zamanı elim başkasına gitmedi diyin 36 3
  • 205622 205622:
    asgari ücret belli oldu şimdi sıra zamlarda herkes gotune kilit taksın ayın 4 u iyi atıyla herşey e zam 58 4 Yanıtla
  • Neco3955 Neco3955:
    her sene aynı oyun önce indir enflasyonu düşük göster asgari ücret zamından sonra yükselt 22 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.