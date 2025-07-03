Akbank Fellowship Programı Başvuruları Devam Ediyor

Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında hayata geçirilen ve gençlerle daha iyi bir gelecek sunmak amacıyla yürütülen Akbank Fellowship Programı'nın yeni dönem başvuruları devam ediyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, akademi, son 4 yılda Türkiye'deki tüm üniversitelerin tamamından 200 binden fazla gence eğitim, mentörlük ve deneyim fırsatları sundu.

Gençlik Akademisi çatısı altında yürütülen Programı'nın yeni dönemi için 1. aşama başvuruları 13 Temmuz'da sona erecek. Beşinci dönemi gerçekleşecek programa, 18-25 yaş arası tüm üniversite öğrencileri başvuru yapabilecek.

Akbank Fellowship Programı, 10 ay sürecek ilham verici bir öğrenme ve gelişim yolculuğu sunacak. Programı boyunca katılımcılar, sürdürülebilirlik, teknoloji, girişimcilik, davranış bilimleri, tasarım odaklı düşünme ve duygusal zeka gibi alanlarda derinleşme fırsatını yakalayacak.

Program tersine mentörlüklerden etki odaklı girişim geliştirmeye, disiplinler arası atölyelerden ilham veren buluşmalara kadar uzanan dopdolu içeriğiyle, gençlere potansiyellerini keşfetmeye fırsatı sunacak.

"Onlarla birlikte üretmeyi ve dönüştürmeyi amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, gençlerin geleceği şekillendirme gücüne inandıklarını belirtti.

Oğuz, bu düşünceyle Akbank Gençlik Akademisi çatısı altında hayata geçirdikleri Fellowship Programı ile gençlere sadece ilham vermeyi değil, onlarla birlikte üretmeyi ve dönüştürmeyi amaçladıklarını aktardı.

Sürdürülebilirlikten davranış bilimlerine, teknolojiden duygusal zekaya uzanan çok disiplinli birçok alanda gençlerle beraber çalıştıklarına dikkati çeken Oğuz, "Onları tersine mentörlük, etki girişimi tasarımı ve ilham buluşmaları gibi deneyimlerle de destekliyoruz. Yeni dönemde 18-25 yaş arası üniversiteli gençleri, bu anlamlı yolculuğun parçası olmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.