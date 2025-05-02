Akbank ve Arya\'dan Girişimcilere Destek

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu, 11 Mart'ta başlayan Girişimci Akademisi ile erken aşama teknoloji girişimcilerine kapsamlı bir eğitim ve mentörlük desteği sunuyor. 2024 yılında bini aşkın girişimciye erişim sağlayan iş birliği, finansal ve finansal olmayan destek mekanizmalarıyla ölçeklenebilir iş modellerini teşvik ediyor. 2025'te ise girişimcilere yönelik daha geniş çaplı eğitim, mentörlük ve yatırım fırsatları ile ekosistemin sürdürülebilir büyümesi desteklenmeye devam ediyor.

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini desteklemeyi sürdürüyor. 2024 yılında şekillenen bu iş birliği, 2025'te yeni programlarla güçleniyor.

Yılın ilk çalışması olan Girişimci Atölyesi 300'ün üzerinde katılımcı ile İstanbul'da gerçekleştirildi. Mart ayında başlayan Girişimci Akademisi ise yüzlerce başvuru arasından seçilen 20 erken ve çekirdek aşamadaki teknoloji girişimine özel tasarlanmış, 5 haftalık bir eğitim ve mentörlük deneyimi ile tamamlandı.

Girişimcilik ekosisteminin ihtiyaçlarına özel çözümler

Akbank'ın 2024 yılında kurduğu Akbank Girişim Bankacılığı ile dinamik yapısını koruyarak girişimleri desteklemeye devam ettiğini belirten Akbank KOBİ Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, "Akbank olarak girişimcilik ekosistemine sadece finansal değil, aynı zamanda bilgi, mentörlük ve yatırım desteği sunarak ülkemizin teknoloji üretimi alanındaki dönüşümünü destekliyoruz. Bu kapsamda sunduğumuz Teknogirişim Paketi ile bugüne kadar 2000'i aşkın girişimciye ulaştık ve bu modelle girişimlerin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine rehberlik ettik. Arya Yatırım Platformu iş birliğinde ise ekosistemin sürdürülebilir büyümesi için çalışıyoruz. 2025 yılına iki önemli programla başladık ve girişimcilerden gelen yoğun ilgi, bu alanda doğru destek mekanizmalarını hayata geçirdiğimize işaret ediyor. Yıl boyunca yenilikçi programlar ve yeni nesil çözümlerle girişimcilerin yanında yer almaya devam edeceğiz" dedi.

Akbank ile oluşturdukları girişimci destek ağını 2025 yılında büyük bir ivmeyle güçlendirmeye odaklandıklarını belirten Arya Yatırım Platformu Kurucusu Ahu Büyükkuşoğlu Serter ise "Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu'nun ortak vizyonu, Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini daha ileriye taşıyarak teknoloji girişimlerini küresel ölçekte güçlendirmektir. Bu kapsamda girişimcilerin tüm ihtiyaçlarına yanıt sunan destek mekanizmalarına ve programlara imza atıyoruz. 2024'te başlattığımız iş birliğimiz, 2025 yılında daha da güçlenerek devam edecek" dedi.

Girişimcileri geleceğe hazırlıyor

Girişimci Akademisi'nin ikinci edisyonuna 20 girişim seçildi. Bu girişimler; Artificlient, AT-AK, Beespenser Teknoloji, Beetech Biyoteknoloji, Beyondplast, Black Paw, Cabir Biyoteknoloji A.Ş., DialoQ, Elaves, Greenity, Handler AI Games, Helimore Havacılık, Marqby, METATIP, Poder, Qavis, Studio Blai, Tovivu, VisionBuild ve ZincirX oldu.

25 modülden oluşan program, girişimcilerin iş fikirlerini şekillendirirken ihtiyaç duyacakları beceri ve vizyonu kazandırmaya odaklanıyor. 5 haftalık yoğun programın ardından düzenlenen demo day'de yer alan girişimcilerden seçilecek olan 2 girişim tanıtım desteği almaya hak kazanacak.

Girişimci Akademisi, tüm girişimcilerin katılımına açık ancak cinsiyet dengesi gözeten girişimler seçim sürecinde önceliklendiriliyor. Girişimcilik ekosisteminde çeşitliliği ve fırsat eşitliğini artırmayı hedefleyen program, farklı bakış açılarına sahip ekipleri destekleyerek yenilikçi iş modellerinin hayata geçirilmesine katkıda bulunacak.

Girişimcilere kapsamlı destek

Akbank Girişim Bankacılığı ve Arya Yatırım Platformu, 2024 yılında 7 farklı program ve atölye ile bini aşkın girişimciye destek sundu. İstanbul, Ankara ve İzmir'de fiziki, diğer il katılımcıları için online olacak şekilde 4 farklı atölye, 1 akademi, 1 mentor check-up ve 1 yatırım hazırlık programı düzenlendi. Girişimci Atölyelerine 300'den fazla girişimci adayı ve girişimci katıldı. Girişimci Akademisi'nden 23 start-up mezun oldu. Ayrıca Yatırım Hazırlık Programı'na seçilen 16 start-up içerisinden seçilen 6 girişim için yatırımcı görüşmeleri devam ediyor.

Akbank, programlara katılan girişimcilere iş birliği, pazarlama ve tanıtım imkanları da sunuyor. 2024'te 4 girişim ile iş birliği geliştiren Akbank KOBİ Bankacılığı, 2 girişimin de müşteri ağına katıldı. Ayrıca Bankanın Youtube kanalında yayımlanan "KOBİ'den Söylemesi" serisinde girişimcilerin hikayeleri geniş kitlelere ulaşıyor, podcast ve tanıtım desteği ile de girişimciler öne çıkarılıyor. - İSTANBUL