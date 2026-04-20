Akbatı AVM'de 23 Nisan Etkinlikleri
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Akbatı AVM'de 23 Nisan Etkinlikleri

20.04.2026 15:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbatı AVM, 23 Nisan için çocuklara özel etkinlikler düzenleyecek. Kortej, sahne gösterileri ve atölye çalışmaları yapılacak.

Akkök Holding'in gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO bünyesinde faaliyet gösteren Akbatı AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında bir dizi etkinlik düzenleyecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 23 Nisan'da Gökkuşağı Koleji işbirliğiyle kortej yürüyüşü, sahne gösterileri ve koro performansları gerçekleştirilecek. Gün boyu sürecek programda çocuklar sahne etkinliklerinde yer alabilecek.

Ayrıca 23 Nisan ve 26 Nisan'da "çocuk çarkı" etkinliği düzenlenecek. Akbatı Mobil Uygulaması üzerinden alınacak kodla katılım sağlanabilen etkinlikte, çocuklara çeşitli hediyeler verilecek.

Etkinlik programı, 25 Nisan'da yapılacak ritim ve perküsyon atölyesiyle devam edecek. Söz konusu atölye çalışmasıyla çocukların hareket ve ses yoluyla ritim duygularının desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:11:07. #7.12#
SON DAKİKA: Akbatı AVM'de 23 Nisan Etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.