Akciğer Kanserinde Erken Tanı Vurgusu - Son Dakika
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Akciğer Kanserinde Erken Tanı Vurgusu

Akciğer Kanserinde Erken Tanı Vurgusu
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Roche İlaç Türkiye, erken tanının önemini artırmak için projeler ve farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Roche İlaç Türkiye, 1 Ağustos Dünya Akciğer Kanseri Günü kapsamında akciğer kanserinde erken tanının önemine dikkati çekti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, akciğer kanseri, dünyada ve Türkiye'de kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenleri arasında yer almaya devam ediyor.

Hastalığın çoğu zaman ileri evrede belirti vermesi nedeniyle erken tanı, tedavi başarısını ve hasta yaşamını doğrudan etkileyen önemli faktörlerden biri olarak öne çıkarken, bu kapsamda yürütülen çalışmalar da hastalığa ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasına, risk faktörlerine dikkati çekilmesine ve erken tanının öneminin hatırlatılmasına katkı sağlıyor.

Akciğer kanseriyle mücadelede tedavi alanındaki gelişmelerin yanı sıra toplumun bilinçlendirilmesi, hasta deneyiminin daha iyi anlaşılması ve sağlık ekosistemindeki işbirliklerinin güçlendirilmesi kritik rol oynuyor.

Roche İlaç Türkiye, hayata geçirdiği projeler, bilimsel araştırmalar ve farklı paydaşlarla geliştirdiği işbirlikleriyle akciğer kanserinde erken tanı ve farkındalığın güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Erken tanıya yönelik projeler ve araştırma bulguları

Roche İlaç Türkiye'nin akciğer kanserinde erken tanı bilincini artırmak amacıyla hayata geçirdiği "Nefesimiz Kadar Güçlüyüz" projesi, Türk Akciğer Kanseri Derneği (TAKD) ile yapılan işbirliğiyle geniş kitlelere ulaştı.

Proje kapsamında toplumun akciğer kanserinin risk faktörleri, belirtileri ve erken tanının önemi konusunda bilinçlendirilmesi hedeflenirken, hazırlanan halk sağlığı videosu da dijital kanallarda yayımlandı.

İstanbul genelinde yürütülen açık hava iletişim çalışmalarıyla erken tanı mesajlarının günlük yaşamın bir parçası haline gelmesi amaçlandı.

Kampanya boyunca özellikle risk grubundaki bireylerin geçmeyen öksürük, nefes darlığı ve göğüs ağrısı gibi belirtileri dikkate alarak zaman kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerektiği vurgulandı.

Roche İlaç Türkiye tarafından Türk Tıbbi Onkoloji Derneği ile Türk Kanser Derneğinin katkılarıyla gerçekleştirilen "Akciğer Kanserinde Deneyim ve İçgörü Haritası" araştırması, akciğer kanseri yolculuğunu hasta ve hekim perspektifinden ele alıyor.

Hekim ve hasta görüşmelerinden elde edilen niteliksel bulguları bir araya getiren çalışma, tanı sürecinden tedaviye, hasta deneyiminden psikososyal destek ihtiyaçlarına kadar birçok başlıkta sağlık ekosistemine yönelik veriler sunuyor.

Araştırma, tanıda yaşanan gecikmelerin başlıca nedenlerinden birinin hastaların hekime geç başvurması olduğunu ortaya koyarken, toplumdaki farkındalığın artırılması ve risk grubundaki bireylerde düzenli taramaların yaygınlaştırılmasının önemine işaret ediyor.

Öte yandan bulgular, doğru ve zamanında bilgilendirme, güçlü hekim-hasta iletişimi ve bütüncül destek mekanizmalarının hasta yolculuğunda önemli rol oynadığını gösteriyor.

"Hasta yolculuğunun iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Roche İlaç Türkiye Medikal Lideri Dr. Mahir Kurt, akciğer kanseriyle mücadelede erken tanının hastaların yaşamı üzerindeki rolüne dikkati çekti.

Kurt, bilimsel gelişmelerin toplumsal farkındalık çalışmalarıyla desteklenmesinin önemini vurgulayarak, "Akciğer kanserinde erken tanı, hastalığın daha erken evrede saptanmasına olanak sağlarken, hekimin hasta için planladığı tedavi yaklaşımının zamanında uygulanmasını da destekliyor. Günümüzde moleküler tanı yöntemleri ve kişiselleştirilmiş tedavi yaklaşımlarındaki gelişmeler, hasta bakımında önemli ilerlemeler sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Erken tanıyı destekleyen farkındalık çalışmalarına değinen Kurt, hasta deneyimlerinden elde edilen içgörülerin söz konusu sürece değerli katkılar sunduğuna inandıklarını aktardı.

Kurt, "Bu bilimsel gelişmelerin toplum yararına dönüşebilmesi için farkındalığın güçlenmesi, risk grubundaki bireylerin belirtileri gecikmeden önemseyerek sağlık profesyonellerine başvurması ve hasta yolculuğunun bütüncül bir bakış açısıyla ele alınması büyük önem taşıyor." değerlendirmesini yaptı.

Roche İlaç Türkiye Genel Müdürü Farid Bidgoli de akciğer kanseriyle mücadelede kalıcı etkinin ancak bilimsel ilerlemeyi toplumsal faydaya dönüştüren bütüncül bir yaklaşımla sağlanabileceğini belirtti.

Bidgoli, akciğer kanseriyle mücadelede sürdürülebilir ilerlemenin, bilimsel gelişmelerin güçlü işbirlikleri ve toplumsal farkındalıkla desteklenmesiyle mümkün olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Roche İlaç Türkiye olarak hayata geçirdiğimiz her çalışmada ortak hedefimiz, bilimsel ilerlemeyi hastalar, sağlık sistemi ve toplum için kalıcı değere dönüştürmek. Bu doğrultuda yürüttüğümüz toplumsal farkındalık projeleri, bilimsel araştırmalar ve sağlık ekosistemindeki paydaşlarla geliştirdiğimiz işbirlikleriyle erken tanı konusunda farkındalığın güçlenmesine ve hasta yolculuğunun iyileştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Çünkü sağlıkta kalıcı dönüşümün, tüm paydaşların ortak sorumluluk anlayışıyla hareket ettiği ve toplumsal faydayı odağına alan bir yaklaşımla mümkün olduğuna inanıyoruz."

Kaynak: AA

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akciğer Kanserinde Erken Tanı Vurgusu - Son Dakika

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