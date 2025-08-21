Akdağmadeni'nde TOKİ konutları inşaatı başladı - Son Dakika
Akdağmadeni'nde TOKİ konutları inşaatı başladı

21.08.2025 14:32  Güncelleme: 14:43
Türkiye genelinde hayata geçirilen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerinin kura ile belirlendiği Akdağmadeni ilçe merkezinde yapılacak olan TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı.

Türkiye genelinde hayata geçirilen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, hak sahiplerinin kura ile belirlendiği Akdağmadeni ilçe merkezinde yapılacak olan TOKİ konutlarının inşaat çalışmaları başladı.

Güneyli Mahallesi'nde yapılacak olan projenin ilk etabında 71 adet 2+1, 54 adet 3+1 konut bulunuyor. Konutların tamamlanmasıyla birlikte, Akdağmadeni'nde birçok dar gelirli ailenin ev sahibi olması sağlanması amaçlanıyor. Projede aynı zamanda 2 ticari alan ve ilave sosyal donatı alanları da bulunacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen ve konuya ilişkin açıklama yapan Akdağmadeni Belediye Başkanı Dr. Nezih Yalçın "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum öncülüğünde yürütülen '250 bin Sosyal Konut Projesi' kapsamında ilçemize kazandırılacak 189 konutun birinci etap inşa çalışmaları başladı. 2022 yılında yer tahsisini yaptığımız, ilçemiz için büyük önem taşıyan bu proje sayesinde hemşehrilerimizin konut ihtiyacı karşılanacak ve yaşam kalitesi yükselmeye devam edecektir" cümlelerine yer verdi.

Başkan Yalçın sürecin en sağlıklı şekilde ilerlemesi için takipte olacaklarını ifade ederek, "Tünel kalıp sistemiyle yapılacak olan inşaat çalışmalarının 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır. Kazasız, belasız, hayırlısıyla tamamlanmasını diliyorum. TOKİ konutlarının ilçemize kazandırılması nedeniyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum başta olmak üzere, bizleri hiç bir zaman yalnız bırakmayan, desteğini her daim hissettiğimiz Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a ve Milletvekilimiz Sayın İbrahim Ethem Sedef'e ilçem ve şahsım adına teşekkür ediyor, TOKİ konutlarının Akdağmadeni'mize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - YOZGAT

