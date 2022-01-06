Akdenizli ihracatçılardan 2021'de 16,3 milyar dolarlık dış satım

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Nejdat Sin, birliklerinin 2021 yılında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 46 artışla 16,3 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

Sin, yazılı açıklamasında, bünyelerindeki 8 birlikten 7'sinde ihracat artışı yakaladıklarını belirtti.

Ülke ekonomisine önemli katkı sundukları için mutlu olduklarını ifade eden Sin, zorlu bir yıl olmasına rağmen başarı hikayeleri yazdıklarını kaydetti.

Sin, birliklerinin 2021 ihracatını da değerlendirerek, "2021 yılında bir önceki döneme göre yüzde 46 artış yakalayıp 16,3 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu dönemde yüzde 61 artışla 4,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 62 artış ve 4,5 milyar dolarla Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz, yüzde 34 artış ve 1,6 milyar dolarla Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz takip etti." ifadelerini kullandı.

Sin, geçen yıl en fazla ihracatı ise Irak, Hollanda ve İspanya'ya yaptıkları belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke ihracatımızda yüzde 16 artış ve 1,19 milyar dolarla Irak birinci, yüzde 61 artış ve 1 milyar dolarla Hollanda ikinci, yüzde 75 artış ve 791,1 milyon dolarla İspanya üçüncü sırada yer aldı. Söz konusu dönemde ihracat hacminde en yüksek artış yakaladığımız ülkelere baktığımızda yüzde 508 artış ve 257,4 milyon dolarla Malta, yüzde 174 artış ve 288,8 milyon dolarla Yunanistan, yüzde 85 artış ve 345,1 milyon dolarla Lübnan ilk üçü oluşturdu."