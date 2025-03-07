Akenerji 2024'te 3,3 milyar TL net zarar açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

Akenerji 2024'te 3,3 milyar TL net zarar açıkladı

Akenerji 2024\'te 3,3 milyar TL net zarar açıkladı

Akenerji, 2024'te 25 milyar TL satış geliri ve 1,9 milyar TL FAVÖK ile zorlu bir yıl geçirdi.

07.03.2025 11:13
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Akenerji, 2024'te 25 milyar TL satış geliri, 1,9 milyar TL FAVÖK, 3,3 milyar TL net zarar açıkladı.

Türkiye'nin önde gelen sanayi gruplarından Akkök Holding ve Çek enerji şirketi CEZ'in eşit katılımlı stratejik ortaklığı Akenerji, enerji sektöründe fiyat baskısının öne çıktığı ve kar marjlarının daraldığı zorlu bir yıl olan 2024'te 25 milyar TL satış geliri, 1,9 milyar TL FAVÖK, 3,3 milyar TL net zarar açıkladı.

2024 yılında elektrik piyasasındaki fiyat tahminlerinin geçen yıla kıyasla düşmesi ve dolar kurundaki artışın TL bazlı enflasyondaki yükselişin gerisinde kalması, şirketin duran varlık değerlemelerini sınırladı. Akenerji'nin, kaynak ve coğrafi çeşitlilik içeren üretim portföyünü piyasa dinamiklerine karşı optimum seviyede işletmesi, risk yönetiminde kritik bir rol oynadı. Şirket, yurtdışı pazarlarda gerçekleştirdiği faaliyetleri, geniş ürün ve hizmet yelpazesiyle döviz cinsi gelir oluşturmaya yıl boyunca devam etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyonla mücadele kapsamında uyguladığı sıkı para politikasının şekillendirdiği piyasa koşullarına uyum sağlayan Akenerji, finansal sürdürülebilirliği ön planda tuttu. Şirket, bu kapsamda, Aralık 2024 vadeli TL ve ABD doları bazlı yükümlülüklerini, geçtiğimiz yılın üçüncü çeyreğinde ABD dolarına çevirerek 18 ay vadeyle yeniden yapılandırdı.

"Finansal sürdürülebilirlik önceliğimiz"

Akenerji CFO'su Özge Özen Aksoy, "Enerji piyasasında geçtiğimiz yıl yoğun bir şekilde fiyat baskısı yaşandı. Ayrıca döviz kurundaki yükseliş TL bazlı enflasyon artışının gerisinde kaldı. Bu iki konjonktürel gelişme, duran varlıkların değerlemesini sınırladı. Bu nedenle nakit akışımızı istikrarlı bir seviyede tutmamıza ve FAVÖK oluşturmamıza rağmen yılı net zararla kapattık" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Finansal sürdürülebilirlik stratejimizin temelini etkin borç ve nakit yönetimi oluşturuyor. 2024'te değişken piyasa koşullarına uyum sağlayıp maliyetlerimizi etkin ve verimli bir şekilde yönettik. Bunu yaparken nakit akışımızı da istikrarlı bir seviyede tuttuk. Önümüzdeki dönemde de operasyonel karlılık ve verimliliğe odaklanarak sektörümüzdeki konumumuzu güçlendirmeye devam edeceğiz." - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Akenerji, Ekonomi, Finans, Enerji, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akenerji 2024'te 3,3 milyar TL net zarar açıkladı - Son Dakika

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