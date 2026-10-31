Akhisar'da zeytin rekoltesi geçen yıla göre 3 kat artınca ATSO prim desteği istedi - Son Dakika
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Akhisar'da zeytin rekoltesi geçen yıla göre 3 kat artınca ATSO prim desteği istedi

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ATSO Başkanı Sami Karaoğlan, Akhisar'da zeytin rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttığını, ancak düşük fiyat ve yüksek maliyetlerin üreticiyi zorladığını söyledi. Karaoğlan, zeytin ve zeytinyağı üretimine prim desteği beklediklerini belirtti.

Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sami Karaoğlan, Akhisar'da bu yıl zeytin rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık 3 kat arttığını belirterek, yüksek üretim miktarına karşın düşük fiyatlar ve artan maliyetler nedeniyle üreticilerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 15 milyon zeytin ağacının bulunduğu Akhisar ilçesinde, sofralık zeytin hasadı devam ediyor.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Karaoğlan, Akhisar'ın zeytin üretimindeki yerine ve üreticilerin karşılaştığı sorunlara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Akhisar'ın Türkiye'nin sofralık zeytin ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ini karşıladığını ifade eden Karaoğlan, ilçenin zeytin ve zeytinyağı sektöründe önemli bir üretim ve işleme kapasitesine sahip olduğunu belirtti.

Karaoğlan, Akhisar'da Türkiye'de alanında tek olduğu belirtilen Zeytin ve Zeytinyağı Organize Sanayi Bölgesi'nin bulunduğunu hatırlatarak, ilçedeki işletme sayısının ve zeytin ağacı varlığının bölge ekonomisine önemli katkı sağladığını dile getirdi.

Manisa'nın zeytin ağacı varlığı bakımından Türkiye'de ilk sırada yer aldığını ifade eden Karaoğlan, bunda Akhisar'ın büyük payı bulunduğunu kaydetti.

Bu yıl yağışların olumlu seyretmesiyle bereketli bir sezon geçirdiklerini belirten Karaoğlan, "Geçen yıla göre yaklaşık 3 kat rekolte söz konusu. Ancak rekoltenin yüksek olmasına rağmen ürün fiyatları düşük seviyelerde kalıyor. Girdi maliyetlerinin de yüksek olması nedeniyle üreticilerimiz zaman zaman maliyetlerini karşılamakta zorlanıyor. Bu konuda devletimizden destek bekliyoruz. Zeytin ve zeytinyağı üretimine prim desteği verilmesini istiyoruz." dedi.

Akhisar'ın özellikle Domat cinsi sofralık zeytin üretiminde öne çıktığını belirten Karaoğlan, Türkiye'de bu çeşidin üretiminin yaklaşık yüzde 70'inin ilçede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Domat zeytininin sofralık tüketimin yanı sıra yağlık olarak da değerlendirilebildiğini dile getiren Karaoğlan, erken hasat döneminde yaklaşık 15 ila 20 kilogram zeytinden 1 kilogram yağ elde edilebildiğini söyledi.

Zeytinyağının doğal bir meyve suyu niteliğinde olduğunu ifade eden Karaoğlan, zeytinyağının beslenmedeki önemine de dikkati çekti.

Karaoğlan, Akhisar'da Domat cinsi zeytinin hasadının devam ettiğini belirterek, üreticilerin artan maliyetler karşısında desteklenmesinin sektörün sürdürülebilirliği açısından önem taşıdığını kaydetti.

Kaynak: AA
ZeytinyağıKaraoğlanAkhisarEkonomiZeytinGüncelSon Dakika

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