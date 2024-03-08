Akkuyu NGS\'de Kadın Çalışanlar Gazetecilerle Buluştu

Ekonomi

Mersin'de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) kadın çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında gazeteciler ile bir araya geldi.

Akkuyu NGS'de düzenlenen etkinliğin moderatörlüğünü Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdür Basın Sekreteri ve İletişim Direktörü Vasiliy Korelskiy yaptı.

Korelskiy, Akkuyu NGS projesinde 2 binden fazla kadının görev aldığı bilgisini paylaşarak, çalışan kadınları "nükleer sektörün mücevherleri" olarak nitelendirdi.

Toplantıda Akkuyu'da görev alan kadınlar da tecrübe ve deneyimlerini anlattı.

Akkuyu Nükleer AŞ Kıdemli Hukuk Danışmanı Naila Atmaca, Akkuyu'nun çok özel bir proje olduğunu belirterek, "Burada çok şey öğrendim ve her gün öğrenmeye devam ediyorum. Henüz öğrenciyken sınıf arkadaşlarıma Akkuyu NGS'de çalışacağımı söylediğimi hatırlıyorum. Üniversiteden mezun olduktan sonra özgeçmişimi şirkete gönderdim ve görüşmeye davet edildim. Sonuç olarak beşinci yılımda Akkuyu Nükleer'de büyük bir keyifle çalışıyorum." dedi.

Nükleer enerji sektöründe kadın çalışan olmanın zor olabildiğini ifade eden Atmaca, Akkuyu'da çalışırken hiç zorluk çekmediğini, aksine çalışma arkadaşları tarafından her zaman desteklendiklerini ve kadın erkek arasındaki dengenin sağlandığını söyledi.

Personel Eğitim ve Geliştirme Organizasyon Bölüm Müdürü Nadezhda Sezer de sahada çalışan 30 bin kişinin 2 binden fazlasının kadın olduğunu vurgulayarak, "Şu an sahada çalışanların çoğu inşaat işçileri olduğu için erkekler çoğunlukta fakat farklı alanlarda kadınların yüzdesi değişiyor. Örneğin benim birimimde çalışanların tamamı kadınlardan oluşuyor. Tabii ki santralin inşası bittikten ve 4. ünite devreye alındıktan sonra kadınların sayısı daha da artacaktır." dedi.

Projenin Radyasyon Güvenlik Kontrol ve Ölçme Cihazları Bölümü Elektrik Teknisyeni Olga Levicheva ise asıl mesleğinin elektrik mühendisliği olduğunu aktararak, "Akkuyu projesini çok merak ediyordum ve bir katkıda bulunmak istedim. Bu pozisyonun açıldığını öğrendiğimde benim de bu pozisyona uygun olabileceğimi düşünerek başvurdum ve ardından işe başladım. Bir kadın olarak burada çalışmaktan çok memnunum çünkü gerçekten büyük, farklı ve çeşitli fırsatları olan bir yer." ifadelerini kullandı.

Nükleer Güvenlik Birimi Nükleer Yakıt Kontrol Kıdemli Uzmanı Ebru Adıgüzel, Kimya Bölümü Kimyasal Analiz Uzmanı Beyza Kurtuluş Öztürk, Radyoaktif Atıklar Sertifikalandırma Uzmanı Nurberk Sungur da başarı öykülerini anlatarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

" Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali yapımı projesinde kadınların rolü çok büyük"

Konuşmaların ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel, gazetecilere yönelik Akkuyu NGS inşaat sahası gezisi etkinliğine Akkuyu Nükleer Üretim ve İnşaat Organizasyon Direktörü Denis Sezemin de katıldı.

Sezemin, Akkuyu NGS projesinin çok önemli olduğuna işaret ederek, "Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali yapımı projesinde kadınların rolü çok büyük. Projelerde kadınlar muhasebeden tutun da mühendislik alanına kadar neredeyse tüm birimlerde çalışıyor. Bu vesileyle sahamızda memnuniyetle ağırlamakta olduğumuz basın mensuplarının da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.???????

Gazetecilerin Akkuyu NGS saha ziyareti, santral işletmeye alınmadan önce güç ünitelerinde çalışacak personele uygulamalı eğitim verilmesi amacıyla santralin güç ve kontrol ünitelerinin birebir kopyası olarak tasarlanan tam ölçekli simülasyon merkezinin tanıtılmasının ardından sona erdi.