Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı - Son Dakika
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Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı

27.04.2022 11:13
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin inşaat sahasında su tahliye sisteminin oluşturulmasına yönelik bir aşama daha geride kaldı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) birinci güç ünitesinin inşaat sahasında su tahliye sisteminin oluşturulmasına yönelik bir aşama daha geride kaldı.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamaya göre, tamamlanan işlemle, nükleer santral ekipmanlarının soğutulmasının ardından tuzdan arındırılmış deniz suyunun boşaltılmasını sağlayacak olan drenaj kanalı ve sifon kuyusu birleştirilmiş oldu.

Su tahliye sisteminin oluşturulması, Akkuyu NGS'nin yüksek teknolojiye sahip kıyı tesislerinin inşasında en önemli evrelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Akkuyu NGS'nin birinci ve ikinci güç ünitelerinde drenaj kanallarının ve sifon kuyularının inşaatı paralel olarak yürütülüyor.

Bu tesislerin inşasında vardiyalı olarak sürekli çalışan 700 işçi ve uzman istihdam ediliyor.

Sifon kuyuları, su akışının karıştırılmasının yanı sıra kondansatörden ve diğer nükleer santral soğutma sistemlerinden gelen suyun sıcaklığının drenaj kanalına boşaltılmadan önce dengelenmesini sağlıyor.

Sifon kuyusunun inşasında 17 bin 600 metreküp, drenaj kanalının inşasında ise 40 bin metreküpten fazla beton dökülecek. İnşası tamamlandığında, kanal yaklaşık 950 metre uzunluğunda olacak.

Özel kompansatör derzleri ile birbirine bağlanan ve 34 ayrı bölümden oluşan kanal, tasarımı sayesinde hava sıcaklığı değişimleri, sismik olaylar, toprak kaymaları gibi dış etkenlere karşı da dayanıklılık gösterecek.

Ayrıca, kıyı tesislerinin inşası öncesinde mühendislik hazırlıkları ve kıyı şeridinin oluşturulması kapsamında çok sayıda detaylı çalışmanın gerçekleştirildiği bölgede, toprağın güçlendirilmesinin ardından sifon kuyularının ve kanalların inşasına başlandı.

Devam eden çalışmalarda bir sonraki aşamada ise tünel ve boru hatları inşa edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, Akkuyu NGS'nin yüksek teknolojiye sahip kıyı hidroteknik yapılarının Türk ve Rus uzmanlar tarafından tasarlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Nükleer santrallere termal mekanik ekipmanı soğutmak için gerekli suyu sağlayacak olan kıyı tesislerinin inşası, Akkuyu Nükleer Santrali'ni işletime alma çalışmalarının en önemli adımlarından biridir. Şuna dikkat çekmek isterim ki; deniz suyu, reaktörün soğutulmasında direkt olarak kullanılmamaktır. Dolayısıyla deniz suyu, radyasyona maruz kalmadan ikincil çevrimdeki buharı soğutmak için türbin kondansatörlerine aktarılır. İnşa edilen nükleer santralin su tahliye sisteminin önemli aşamasını tamamlayan çalışanlarımıza, profesyonellikleri ve mükemmel çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz."

Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı
Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı

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Nükleer, Akkuyu, Mersin, su, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Akkuyu NGS'de kıyı tesislerinin inşasında bir aşama daha tamamlandı - Son Dakika


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