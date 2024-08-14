Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İç Koruma Kabuğunun 5. Katmanı Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İç Koruma Kabuğunun 5. Katmanı Kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali\'nde İç Koruma Kabuğunun 5. Katmanı Kuruldu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü Güç Ünitesi'ne iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu. İnşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel bir alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki halka şeklindeki kaynaklı metal yapı, paletli vinç yardımıyla yerine taşındı.

14.08.2024 11:32
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Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü Güç Ünitesi'ne iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu. İnşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel bir alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki halka şeklindeki kaynaklı metal yapı, paletli vinç yardımıyla yerine taşındı.

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) 3'üncü Güç Ünitesi'ne iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu. 12 destek bölümünden oluşan koruma kabuğunun 5'inci katmanı, koruma kabının silindirik ve kubbe kısımları arasında bir geçiş parçası olma özelliği taşıyor. Montaj işleminden uzunca bir süre önce bir araya getirilmeye başlayan bölümler, yaklaşık 115 ton ağırlığında tek bir halka yapı oluşturmak üzere birleştirildi ve kaynaklandı. Ardından, destek bölümlerine özel konsollar kaynaklandı ve bunların üzerine dairesel gezer vincin (kutup vinci) hareket edebilmesi için bir ray hattı yerleştirildi. İşlemlerin sonucunda, yapının ağırlığı 396 tona ulaştı. Yükü güvenli bir şekilde kancaya asmaya yarayan mekanizma vincin kanca süspansiyonunun ağırlığı ise 50 tona çıktı. Paletli vincin taşıdığı toplam yük ise 450 tona yaklaştı.

Akkuyu Nükleer A.Ş Genel Müdürü Sergei Butckikh montaj işleminin tamamlanmasıyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Koruma kabuğunun 5'inci katmanının montajını 2023 yılının sonlarında tamamladık. Kutup vinci ray hattının bağlı olduğu konsolların montajı genellikle katman kurulduktan sonra yüksekte gerçekleştirilir. Daha sonraki inşaat ve montaj çalışmalarının zamanlamasını en iyi şekilde düzenlemek üzere konsolları katman henüz yerdeyken kurmaya ve daha sonra halihazırda monte edilmiş olan yapıyı tasarlanan konumuna yerleştirmeye karar verdik. Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular.

Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörler ile donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip bulunuyor. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunların, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları olan her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığı ve güvenilir bir şekilde korunmasının sağlandığı bildirildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde İç Koruma Kabuğunun 5. Katmanı Kuruldu - Son Dakika

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