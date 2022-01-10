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AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda yüksek dayanımlı aküler sunuyor - Son Dakika

AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda yüksek dayanımlı aküler sunuyor

10.01.2022 10:31
AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda yüksek dayanımlı aküler sunuyor

AKO Akü, araç sahiplerine ve sürücülere özellikle soğuk havalarda akülerini kontrol ettirmelerini, gerektiğinde yeni teknoloji ve güvenilir ürünlerle değiştirmelerini öneriyor.

AKO Akü, araç sahiplerine ve sürücülere özellikle soğuk havalarda akülerini kontrol ettirmelerini, gerektiğinde yeni teknoloji ve güvenilir ürünlerle değiştirmelerini öneriyor.

AKO Akü'den yapılan açıklamaya göre, kış aylarında, araç aküleri güç kaybedebilir ve aracınızın artan marş gücü ihtiyacına yanıt veremeyebilir. Yurt genelinde hakim olan soğuk havalarda aracınızla yolda kalmamak için akü kontrolü büyük önem taşıyor. AKO Akü, araç sahiplerine ve sürücülere özellikle soğuk havalarda akülerini kontrol ettirmelerini, gerektiğinde yeni teknoloji ve güvenilir ürünlerle değiştirmelerini öneriyor. AKO Akü'nün Matrix Press teknolojisine sahip akülerinin kış koşullarında performansını koruduğu hatırlatılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AKO Akü Genel Müdürü Dr. Hulki Büyükkalender, kış aylarında, sıcaklıklar düşük olduğunda araç akülerinin güç kaybetme eğiliminde olduğunu belirtti.

Düşen hava sıcaklıklarının akü ve şarj basmaya olumsuz etkileri olduğunu aktaran Büyükkalender, çok soğuk havalarda akünün içindeki sıvının (elektrolit) donma riski olduğunu ifade etti.

Büyükkalender, şarjı tam dolu bir akünün eksi 70 derecede donarken, tamamen boş bir akünün eksi 5 derecede bile donabildiğinin altını çizdi.

Bu nedenle soğuk havalarda akünün şarjlı halde bulunmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Büyükkalender, otomobili yolda bırakabilecek bu büyük sorundan korunmak için şu önerilerde bulundu:

"Eğer aracınızın şarj sistemi (alternatörü) bozulduysa veya zaman içinde yeterli voltajı sağlayamaz hale geldiyse, akünüz yeni bile olsa aracınız size sürpriz yapabilir, çalışmayıp sizi yolda bırakabilir. 1-2 kilometrelik, 3 dakikayı geçmeyen, çok kısa kullanımlar yeniden şarj için yeterli zamanı olmayan akünüz için riskli olabilir. Aracınızın aküsünü şarj edebilmesi için durmadan yeterince uzun süre çalışması gerekir. Bazı araçlarda 'merkezi kilit' ve benzeri gibi tüketiciler siz aracı kullanmasınız dahi aküyü tüketmeye devam eder. Bu tüketim yeni nesil araçlarda çok düşük iken bazı araçlarda aküyü daha hızlı tüketebilir. Akünün şarjını koruması için, özellikle kış aylarında uzun süre çalıştırmadan bırakmamak gerekir.

Aracınızı mümkünse aşırı soğuktan korunaklı idealinde ise kapalı bir garaja park edin veya uygun bir örtü ile korumak da bir çözüm olabilir. Bu sayede aracınızın aküsünde ve elektrik aksamında oluşabilecek oksitlenme olasılığını minimize etmiş olursunuz. Türüne ve kullanımınıza bağlı olarak, bir araç aküsünün yaklaşık 5 yıllık bir ömrü vardır. Farlarınız zayıf yanıyor veya camlarınızı açıp kapatırken zorlanıyorsa bu akünüzün zayıfladığını gösterir. Akünüzün ve alternatörünüzün durumunu kontrol ettirin."

"Aküler, pozitif plaka deformasyonuna karşı 4 kat daha dayanıklı"

Hulki Büyükkalender, AKO Akü tarafından geliştirilen Matrix Press (Punch) teknolojili akülerin, kışın bakım gerektirmediğini, çok düşük sıcaklıklarda bile diğer akülere göre daha fazla yüksek performans sağladığını, kolay şarj olabilme özelliği ve kg/performans özelliğiyle yakıt tasarrufuna da katkıda bulunduğunu ifade etti.

Akü üretim teknolojilerinin zirvesi kabul edilen Matrix Press ve Kaizen Tüneli teknolojisinin, dünyada az sayıda üreticide, Türkiye'de ise sadece AKO Akü'de kullanıldığını vurgulayan Büyükkalender, bu teknolojiyle üretilen akülerin, kış koşullarında önemli avantajlar sağladığını belirtti.

Büyükkalender, şunları kaydetti:

"Türkiye'de geliştirip ürettiğimiz, bu teknolojiye sahip aküler, kışın bakım gerektirmez ve çok düşük sıcaklıklarda (eksi 45) bile performans sağlar. Yaptığımız testlerde standart (Exmet) aküler, sıcaklık değişiminde ve şarj sırasında hızla bozulabilirken Matrix Press teknolojisine sahip aküler, pozitif plaka deformasyonuna karşı 4 kat daha dayanıklı yapıdadır."

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Tragger, Türkiye, Matrix, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda yüksek dayanımlı aküler sunuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: AKO Akü, Matrix Press teknolojisiyle soğuk havalarda yüksek dayanımlı aküler sunuyor - Son Dakika
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