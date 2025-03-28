Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri\'yi Yüzde 31 Büyüttü

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesinde bulunan Bursa ve Kayseri dağıtım bölgelerinde hizmet sunmaya başladı. Satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Yaşar Arslan "Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin önemli coğrafi dağıtım alanına hizmet veren Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın aldı.

SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Aksa Doğalgaz, Avrupa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

29 il merkezi, 327 ilçe ve beldeye gaz arzı

Satın almalar ile birlikte 32 ilin sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vereceklerinin bilgisini paylaşan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayımızı 21'den 23'e çıkardık. Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27'lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi. Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz. Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre 'Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' ünvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"2030 stratejik hedeflerimize ulaştık"

2030 Stratejik Hedeflerini belirlerken çıtayı en yükseğe koyduklarını söyleyen Arslan, "Bu önemli gelişme ile birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme oluşturacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL