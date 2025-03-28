Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'yi Yüzde 31 Büyüttü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'yi Yüzde 31 Büyüttü

Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri\'yi Yüzde 31 Büyüttü

Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de operasyonel büyüme sağladı, 32 ilde gaz hizmeti sunacak.

28.03.2025 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksa Doğalgaz, SOCAR Türkiye bünyesinde bulunan Bursa ve Kayseri dağıtım bölgelerinde hizmet sunmaya başladı. Satın alma ve devir işlemlerinin tamamlanmasına ilişkin açıklamalarda bulunan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Yaşar Arslan "Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

20 yılı aşkın tecrübesiyle Türkiye'nin önemli coğrafi dağıtım alanına hizmet veren Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'de faaliyet gösteren doğal gaz dağıtım şirketlerini satın aldı.

SOCAR Türkiye ile yürütülen satın alma sürecinin tamamlanmasıyla Aksa Doğalgaz, Avrupa'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketleri arasında dördüncü sıraya yerleşti.

29 il merkezi, 327 ilçe ve beldeye gaz arzı

Satın almalar ile birlikte 32 ilin sınırları içerisinde yer alan 29 il merkezinde doğal gaz dağıtım hizmeti vereceklerinin bilgisini paylaşan Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, "Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketi olarak lisans sayımızı 21'den 23'e çıkardık. Bugün itibarıyla 327 ilçe ve beldeye gaz arzı sağlıyoruz. Şebeke uzunluğumuz yüzde 31 artışla 62 bin kilometreye, abone sayımız ise yüzde 36 artarak 7,3 milyona ulaştı. Dağıtımını gerçekleştirdiğimiz yıllık doğal gaz miktarı yüzde 27'lik bir büyümeyle 13,3 milyar metreküpe yükseldi. Operasyon ağımıza katılan her iki şehrimize, doğal gazı yüksek müşteri memnuniyeti ilkemizle güvenli ve kesintisiz bir şekilde sağlamayı sürdüreceğiz. Yakın dönemde, Türkiye İtibar Endeksi Araştırması'na göre 'Enerji Sektörünün En İtibarlı Markası' ünvanına değer görüldük. Bu anlamlı ödül, abonelerimiz ile olan güçlü bağımızı ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz değeri yansıtması açısından oldukça önemli. Kazancı Holding'in yarım asrı aşan bilgi ve tecrübesinden güç alarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla ülkemizin ve dünyamızın enerji geleceğine katkımızı derinleştirmeye devam edeceğiz" dedi.

"2030 stratejik hedeflerimize ulaştık"

2030 Stratejik Hedeflerini belirlerken çıtayı en yükseğe koyduklarını söyleyen Arslan, "Bu önemli gelişme ile birlikte hedeflerimize ulaştık, satın alma sonrası oluşan fiziki büyüklükler, finansal göstergelerimizde de önemli bir ivme oluşturacak. 2030 hedeflerimizi bugünkü göstergelerimizle değerlendirerek, yeni ve güçlü hedeflerle yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yaşar Arslan, Operasyon, Ekonomi, Türkiye, Kayseri, Enerji, Finans, Socar, Bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'yi Yüzde 31 Büyüttü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem

12:52 Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı Bayram yolu kana bulandı: 6 ölü, 3 ağır yaralı
11:18 İmamoğlu’nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu İmamoğlu'nun avukatının neden gözaltına alındığı belli oldu
10:40 Saraçhane’de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı Saraçhane'de işi şova döken yetkili, eylemcilerin kamerasına takıldı
09:45 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi 973 bin liralık hayali iftarın faturası belediye kasasından ödendi
09:44 Myanmar’da 7,7 büyüklüğünde deprem Myanmar'da 7,7 büyüklüğünde deprem
18:47 Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı Marmara Bölgesi için Ramazan Bayramı Yağış Uyarısı!
18:01 Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu Başkan Recep Durul, Kocaelispor camiasını iftarda buluşturdu
17:58 İstanbul’da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ile Kabataş Füniküler hattı kapatıldı
17:56 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum: Cumhurbaşkanına saygı anayasal bir ödevdir
17:40 CHP, RTÜK’ün verdiği cezaları protesto edecek CHP, RTÜK'ün verdiği cezaları protesto edecek
17:38 Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi Eylemci Pikachu polisten kaçarken görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2025 13:31:47. #7.12#
SON DAKİKA: Aksa Doğalgaz, Bursa ve Kayseri'yi Yüzde 31 Büyüttü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement