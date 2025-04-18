Aksa Doğalgaz, Düşük Karbon Kahramanı Ödülünü Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Aksa Doğalgaz, Düşük Karbon Kahramanı Ödülünü Aldı

Aksa Doğalgaz, Düşük Karbon Kahramanı Ödülünü Aldı

Aksa Doğalgaz, 10. Karbon Zirvesi'nde 6. kez SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nü kazandı.

18.04.2025 10:10
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Aksa Doğalgaz Çevre, Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ana desteğinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Karbon Nötr İstanbul Karbon Zirvesi'nde, 'Doğal Gazımızda Atığın Yerli ve Yeşil Gücü' projesiyle SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'ne 6'ncı kez değer görüldü.

Türkiye'nin önde gelen doğal gaz dağıtım şirketlerinden Aksa Doğalgaz, 62 bin kilometreyi aşan şebeke uzunluğuyla 29 il merkezi, 327 ilçe ve beldede 7,3 milyon abonesine doğal gazı güvenle ulaştırıyor. Faaliyet gösterdiği dağıtım bölgelerinde milyonlarca insanın her yeni güne daha mavi bir gökyüzünün altında başlamasına katkı sağlayan şirket, üst üste 6'ncı kez SÜT-D Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün sahibi oldu.

Karbon Nötr 10'uncu İstanbul Karbon Zirvesi, 14-15 Nisan'da İTÜ'de Karbonsuzlaşma Yolunda Sürdürülebilir Çözümler ve Yeşil Akçenin Gücü başlığıyla düzenlendi. Törende Aksa Doğalgaz'a sera gazı emisyonlarını azaltarak iklim değişikliğine karşı etkin mücadelede örnek oluşturan kuruluşlara verilen SÜT-D 2025 Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nün veriliş gerekçesini İTÜ Öğretim Üyesi ve SÜT-D Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu açıkladı. İTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İpek Akın Karadayı ödülü takdim etti.

İnsana, doğaya ve yaşama saygı

Şirket olarak faaliyetlerini, sürdürülebilir bir gelecek anlayışıyla insana, doğaya ve yaşama saygı çerçevesinde gerçekleştirdiklerini ve bu doğrultuda yürüttükleri çalışmalardan biri olan "Doğal Gazımızda Atığın Yerli ve Yeşil Gücü" projesi ile Türkiye'nin enerji arz kaynaklarını çeşitlendirmeyi amaçladıklarını ifade eden Aksa Doğalgaz Perakende Ticaret ve Müşteri Operasyonları Başkan Yardımcısı Şinasi Gölbaşı, sözlerine şöyle devam etti: "Yeşil Mutabakat kapsamında küresel iklim krizine karşı kapsayıcı ve sürdürülebilir bir çevresel yönetim adımlarıyla ilerliyor, iklim değişikliğinin etkileriyle mücadelede alternatif yakıtların ve çevreci enerji kaynaklarının önemine inanıyoruz. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz ve Gazbir-Gazmer ile birlikte yürüttüğümüz Ar-Ge projemizde, organik atıklardan elde edilen biyometanın doğal gaza karıştırılması sonucunda elde edilen karışım gazın kullanımının ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini, karbon emisyon azaltımına ve enerji verimliliğine etkilerini değerlendirdik."

11,13 milyon ton daha az karbon salımı

Çevre dostu doğal gazı 20 yılı aşkın süredir milyonlarca kişiye ulaştırdıklarına dikkate çeken Gölbaşı, "Doğal gaz, karbon salımının düşürülmesine katkı sağlayan önemli bir yakıt. Geçtiğimiz yıl 5,3 milyon mutlu abonemize sunduğumuz hizmetlerden faaliyetlerimizden kaynaklı olarak 11,13 milyon ton daha az karbon salımının gerçekleşmesine katkıda bulunduk. Yeşil dönüşümü, gelecek hedeflerimiz ile süreçlerimizin ayrılmaz bir parçası görmeye ve çocuklar başta olmak üzere toplumun her bireyine güvenle nefes alabilecekleri temiz hava sahası sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Gezegenimizi abonelerimizle birlikte yeşillendiriyoruz

2024 yılında faaliyet gösterdikleri tüm bölgelerde sera gazı oluşumuna neden olan kaynakların tespit edilmesi, karbon emisyonunun kontrol altına alınması ile azaltılması amacıyla hayata geçirdikleri Karbon Emisyonu Hesaplanması ve Azaltılması projesini dağıtım bölgelerinin tamamında yaygınlaştırdıklarının bilgisini veren Gölbaşı, "Proje kapsamında 310 ilçe ve beldede bulunan 207 ofisimiz için Yenilenebilir Enerji Kaynak Belgesi (YEK-G) ile belgelendirerek 2024 yılı elektrik tüketimimizden kaynaklı Kapsam 2 karbon emisyonlarımızı nötrledik. Gelecek nesillere güvenle nefes alabilecekleri bir hava sahası bırakmak 'Doğamızda var' diyerek Ecording to Nature ile ormanlaştırma ve biyoçeşitlilik çalışmalarına destek vermeye devam ediyoruz" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Sağlık, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aksa Doğalgaz, Düşük Karbon Kahramanı Ödülünü Aldı - Son Dakika

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