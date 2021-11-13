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Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı - Son Dakika

Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

13.11.2021 12:54
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

Aksaray'da çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, 2021 yılına göre yüzde 12,5 oranında 2 milyar 868 milyon lira artışla 25 milyar 834 milyon lira olarak belirlenen tarımsal desteklemelerden çiftçilerin nasıl yararlanabileceği anlatıldı.

Aksaray'da çiftçilere yönelik düzenlenen toplantıda, 2021 yılına göre yüzde 12,5 oranında 2 milyar 868 milyon lira artışla 25 milyar 834 milyon lira olarak belirlenen tarımsal desteklemelerden çiftçilerin nasıl yararlanabileceği anlatıldı.

Aksaray Ziraat Odası Başkanlığı ve Tarım ve Orman Müdürlüğü geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 2022 tarımsal destekleme bütçesi hakkında çiftçilere eğitim verdi. Kent genelinde bulunan tüm çiftçilere yönelik gerçekleştirilen ve Ziraat Odası Başkanlığı Toplantı Salonunda verilen eğitime yüzlerce çiftçi katıldı. Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak ve tarım uzmanları çiftçilere hangi desteklerin nerelerde ve nasıl kullanılabileceğini bir bir anlattı. Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, eğitimle amaçlarının Aksaray'daki tüm üreticilerin desteklemelerden yararlanması olduğunu söyledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Saklav ise "Başvuru süreleri 30-31 Ekim itibariyle başladı. Alt yapı yatırımlarında 17 Aralık'ta, kronik yatırımlarda da 21 Ocak 2022 tarihinde bitiyor. Tabii burada çiftçilerimize yüzde 50 hibe hakkında, vereceğimiz makineler hakkında ve sabit yatırımlar hakkında bilgi vereceğiz. Onların başvurması için gerekli kolaylıkları sağlayacağız. Bu projeden bütün Aksaraylı çiftçi üreticilerimizin yararlanması için azami derecede bir çaba göstereceğiz. Biliyorsunuz bizim bir hedefimiz, çiftçilerimizi doğduğu yerde doyurmak. O hedef çerçevesinde hem bakanlığımızın talimatları hem de valiliğimizin talimatlarıyla ilimizde STK, oda ve birlik başkanlarımızla birlikte sinerji halinde bir toplantı yapıyoruz. Bugün Ziraat Odasındaki toplantımızda çiftçilerimize bu projenin özelliklerini anlatacağız. Nasıl başvuracaklarını, kafalarına takılan soruların cevaplarını vereceğiz. Amacımız bütün çiftçilerimizi bu projeden yararlandırmak" diye konuştu. - AKSARAY

Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı
Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı

Ziraat Odası, Aksaray, Çiftçi, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Aksaray'da 2022 tarım desteklemeleri çiftçilere anlatıldı - Son Dakika
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