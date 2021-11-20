Akşener, dolar kuru eleştirilerine karşı Japonya'yı örnek gösteren vekile tepki gösterdi: Cahil

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, geçtiğimiz günlerde artan döviz kurlarıyla ilgili "Dolar kurunun nereden nereye geldiğini soranlara söylüyorum. Doların değeri ile ilgili Japonya bir mukayese yapıyor mu? Nasıl başarısız bir ekonomiyiz diyerek kendi ekonomilerini değerlendiriyor mu? Türkiye dolardaki değer kaybını bin lira aşağı çekmek suretiyle 6 kat bir artış var" demişti.

"CAHİL BİR VEKİLLERİ JAPON YENİ İLE DOLARI HESAPLIYOR"

Bu sözleri ile tartışma yaratan Özkan, bugün Denizli'de vatandaşla buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de gündemindeydi.

"Bu arkadaşların Japonya'ya karşı bir ilgisi var." diyen Akşener, konuşmasında şöyle devam etti: "Pandemi döneminde Japon esnaflar için çok üzüldüler. Şimdi de cahil bir vekilleri ile Japon Yeni ile doları hesaplıyorlar. Kaybedeceğinizi anladınız oynatacaksınız, kendinize doktor arıyorsunuz anladık. Oynatacaksanız gidin ödete oynatın bu milletin asabını daha fazla bozmayın."