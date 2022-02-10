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Alanya Belediyesi EMİTT fuarında yerini aldı - Son Dakika

Alanya Belediyesi EMİTT fuarında yerini aldı

10.02.2022 10:58
Alanya Belediyesi EMİTT fuarında yerini aldı

25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını açtı.

25'inci Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapılarını açtı. Yaklaşık 30 ülke, onlarca şehrin ve işletmenin katıldığı fuarda Alanya standı yoğun ilgi görüyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı iki yıl aradan sonra kapılarını açtı. Fuarda ülkeler, şehirler ve ilçeler; tarihini kültürünü, turizmini ve yöresel ürünlerini tanıyor. 12 Şubat'a kadar sürecek fuarda turizmi ile öne çıkan Alanya da yerini aldı. Turizm sektörünün uluslararası buluşma noktası EMITT'te Alanya, 42 metrekare stantta Kızılkule ve Deniz Feneri görselleriyle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "2 yıllık bir aradan sonra EMITT fuarında bulunmaktan mutluyuz. Bu fuar Doğu Akdeniz'in en büyük katılım gösterdiği fuar. Hem ülkemize hem de dünyaya turizm açısından yön veriyor" dedi.

"Hizmet sektöründe oldukça iyi durumdayız"

EMİTT fuarının Doğu Akdeniz'in en çok katılım gösterdiği fuar olduğunu belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Ülkemiz ve dünyanın turizm potansiyeline yön veren bir fuarda bulunuyoruz. Fuara çok geniş katılım var. Fuarda acenteler, turizmciler ve sektör temsilcileriyle görüşüyoruz. Önümüzdeki yıl güzel bir turizm sezonunun geçeceğini düşünüyoruz. 50'nin üzerinde ülkeden katılımcı var, yaklaşık 45 bin profesyonel turizmci fuara katılıyor. Biz turizmi en iyi yapan ülkelerden biriyiz. En güzel tesisler bizde, coğrafi açından ülkemiz oldukça zengin, ülkemiz geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bir yabanca müşteri değil, misafir gözüyle bakıyoruz. Hizmet sektöründe oldukça iyi durumdayız" şeklinde konuştu.

"Yıllık 4-5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz"

Ağırladıkları turist sayısına değinen Başkan Yücel, "Alanya dünyanın farklı ülkelerinden ziyaretçileri ağırlıyor. Kışın Alanya'nın nüfusu 500 bin ortalamasında, yazın ise 1 buçuk milyona kadar çıkıyor. Farklı alanlarda da altyapı çalışmalarımızı güçlendirerek yaz ve kış dengesini sağlamaya çalışıyoruz. Yıllık 4-5 milyon yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Bu yıl bu rakamın çok çok üstünde turistin gelmesini öngörüyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Alanya Belediyesi EMİTT fuarında yerini aldı

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Togo Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz, Turizm, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Alanya Belediyesi EMİTT fuarında yerini aldı - Son Dakika Ekonomi


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