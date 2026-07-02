Alanya Tropikal Meyve Üretiminde Öncü - Son Dakika
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Alanya Tropikal Meyve Üretiminde Öncü

02.07.2026 11:15
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Alanya'da tropikal meyve üretimi ve ihracatı, ilçenin halinin merkezi rolüyle 12 ay sürüyor.

Antalya'nın Alanya ilçesinde üretilen muz, avokado, mango ve ejder meyvesi gibi onlarca çeşit tropikal ürün, 12 ay kesintisiz faaliyet gösteren ilçe halinden iç ve dış pazara gönderiliyor.

Türkiye'de tropikal meyve üretiminin öncüsü Alanya'da, yetiştirilen ürünlerin iç ve dış pazara ulaştırılmasında Alanya Toptancı Hali kritik bir rol üstleniyor.

Bölgede geleneksel sebze üretiminden katma değeri yüksek tropikal meyveciliğe yönelen üreticilerin ürünleri, hal üzerinden hem Türkiye'nin dört bir yanına hem de yurt dışına sevk ediliyor.

Alanya Hal Derneği Başkanı Adem Kaya, AA muhabirine, tropikal meyve denilince akla ilk Alanya'nın geldiğini söyledi.

İlçede muz, avokado, Malta eriği, mango, ejder meyvesi, papaya, pepino ve passiflora gibi çok sayıda ürün yetiştirildiğini belirten Kaya, yeni çeşitlerin de deneme aşamasında olduğunu ifade etti.

Alanya halinin tropikal meyvenin piyasaya sunulmasında büyük rol oynadığını dile getiren Kaya, "Yıllık 350-400 bin ton arasında satış yapılıyor. Bunun 170-200 bin tonluk kısmını tropikal meyveler oluşturuyor. Bunun da büyük kısmını Alanya muzu oluşturuyor. Yaklaşık 100 bin ton muz iç pazara buradan sunuluyor." dedi.

Kaya, geçmiş yıllarda 50-60 bin ton civarında olan Malta eriği üretiminin son dönemde yaklaşık 12 bin tona gerilediğini ifade ederek, "Bu üretimin yüzde 80'i Alanya halinden çıkıyor. Kentteki 100 milyon avokado üretiminin ise yaklaşık 60 milyon adedi yine Alanya hali üzerinden piyasaya sunuluyor. Kalan kısmı ise depolardan ve internet üzerinden satılıyor." diye konuştu.

"44-45 çeşit tropikal ürün üretimi var"

Alanya Hali Tropikal Meyve Sorumlusu Hilmi Sevilgen de Alanya halinin, yerli tropikal ürünlerin en yoğun satıldığı merkez olduğunu vurguladı.

Alanya'nın, Türkiye'de tropikal iklim özelliklerinin en iyi yaşandığı yer olduğuna işaret eden Sevilgen, "Şu an bölgede 44-45 çeşit tropikal ürün üretimi var. Ticari olarak da 7-8 cinse ulaşmayı başardık. Bizim için en önemlisi ülke içerisindeki üretimi büyütmek ve ardından yurt dışına açılmak." ifadelerini kullandı.

Sevilgen, Alanya halinin Mersin, Konya ve Antalya bölgesinin ortasında konumlandığını ve 12 ay boyunca kesintisiz faaliyet gösteren nadir ilçe hallerinden olduğunu belirtti.

Muz ve malta eriğinin uzun yıllardır bölgede yetiştirilmesi nedeniyle artık yerli ürün gibi algılandığını anlatan Sevilgen, sözlerine şöyle devam etti:

"Muz üretiminin başladığı yer Alanya'dır, ardından Gazipaşa ve Anamur'a yayılmıştır. Akdeniz bölgesinde sebze meyve üretim alanlarının artması ve fiyatların ucuzlamasının ardından Alanya'daki üreticiler daha fazla gelir getiren tropikal meyveye yöneldi. Avokado, mango ve ejder meyvesi bizde öne çıkmaya başladı. Bu ürünlerin üretiminin yüzde 70'i de Alanya halinden çıkıyor."

Artan zincir market ve tedarikçi sayısı nedeniyle bazı ürünlerin hal dışındaki depolara taşındığına da değinen Sevilgen, marketlere giden ürünlerin yüzde 30'unun hal dışındaki tedarikçilerden karşılandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Alanya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alanya Tropikal Meyve Üretiminde Öncü - Son Dakika

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