Alanya'ya 2026'da kruvaziyerle gelen 12 bin 876 turistin çoğu İngilizlerden oluştu - Son Dakika
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Alanya'ya 2026'da kruvaziyerle gelen 12 bin 876 turistin çoğu İngilizlerden oluştu

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Alanya\'ya 2026\'da kruvaziyerle gelen 12 bin 876 turistin çoğu İngilizlerden oluştu
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Alanya, 2026 yılı boyunca limanına yanaşan 10 kruvaziyer gemisiyle 12 bin 876 turist ağırladı. Gelen turistlerin büyük bölümünü İngilizler oluştururken yılın son ziyareti 20 Ekim'de iki gemiyle yapıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine 2026 yılı boyunca 10 kruvaziyer gemileriyle gelen turist sayısı 12 bin 876'ya ulaştı. İlçeyi ziyaret eden turistlerin büyük bölümünü İngilizler oluştururken Rusya, Almanya, Fransa ve ABD'den gelen yolcular da Alanya'yı ziyaret etti.

Alanya Limanı, 2026 yılında farklı ülkelerden gelen kruvaziyer gemilerini ağırladı. Yıl içerisinde limana yanaşan gemilerle ilçeye binlerce yabancı turist geldi. Astoria Grande, Le Dumont d'Urville Azamara Quest ve Marella Discovery gibi kruvaziyerlerle gelen yolcular, Alanya'nın tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etme fırsatı buldu.

İngiliz turistler ilk sırada

Yıl boyunca Alanya'ya gelen kruvaziyer yolcuları arasında İngiliz turistler öne çıktı. Özellikle Marella Discovery gemisiyle haziran, ağustos ve eylül aylarında ilçeye çok sayıda İngiliz turist geldi. Rusya, Almanya ve Fransa'dan gelen turistlerin yanı sıra ABD'li yolcular da Alanya'nın kruvaziyer turizmindeki çeşitliliğine katkı sağladı.

Son ziyaret ekim ayında gerçekleşti

2026 yılının son kruvaziyer ziyaretleri 20 Ekim'de gerçekleşti. Marella Discovery ve Azamara Quest adlı iki kruvaziyer gemisi aynı gün Alanya Limanı'na yanaştı. Marella Discovery ile bin 727 İngiliz, Azamara Quest ile 673 ABD'li turist ilçeyi ziyaret etti. İki gemiyle gelen toplam turist sayısı 2 bin 400 oldu.

Bu ziyaretlerle birlikte, 2026 yılı boyunca Alanya'yı kruvaziyer gemileriyle ziyaret eden turist sayısı 12 bin 876 olarak kayıtlara geçti. 2026 yılının son kruvaziyer ziyaretinin de tamamlanmasıyla Alanya Limanı'nda yıl boyunca yaşanan kruvaziyer hareketliliği sona erdi.

Kaynak: İHA
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