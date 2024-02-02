Alaşehir Belediyesi Çiftçilere Beton Bağ Direği Desteği Verdi

Manisa'nın Alaşehir Belediyesi ilçede 5 dönüm ve altında bağ sahibi olan çiftçilere 10'ar adet beton bağ direği dağıtımı yaptı. 250 çiftçinin beton direk desteği aldığı törende konuşan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu desteklerinin artarak devam edeceğini söyledi.
Alaşehir Belediyesi tarafından ilçede 5 dönümden az bağı olan çiftçilere beton bağ direği dağıtımı yapıldı. Çiftçiler sabahın erken saatlerinde direk alabilmek için traktörleriyle, sıraya girerken, çiftçilere sarık bere dağıtıldı. Eski Garaj'da yapılan dağıtımda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu çiftçilerle sohbet ederken, çiftçiler de desteklerinden dolayı Başkan Ökzücüoğlu'na teşekkür etti.
"Desteklerimiz artarak devam edecek"
Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu mazot ve beton direk dağıtımlarını yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir çiftçi memleketi, biz topraklara bir ekeriz, üç alırız. Bununla da çocuklarımızı evlendiririz, sünnet yaparız, geçimimizi sağlarız. Bizim hedefimiz çiftçiyi yaşatmak, kırsaldan kalkınmayı gerçekleştirmek. Bunun için Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) 5 dönümün altında olan çiftçimize bağlarda kullanılan beton direk desteği veriyoruz. Amacımız onlara bir nebze de olsa can suyu verebilmek. Çünkü gübre, zirai ilaç, kırsal sulamalardaki elektrik ve mazot fiyatları çiftçimizin belini büküyor. Onları yaşatmak bizim için önemli, her daim destek verdik ve vermeye de devam edeceğiz. Yeter ki çiftçilerimiz üretimden vazgeçmesinler, çünkü iklim değişikliğinden dolayı gelecekte tarım çok önemli olacak. Bu yıl çiftçilerimize yine beton direk desteği veriyoruz. ÇKS'si 5 dönümün altında olan çiftçilerimize 10'ar adet direk desteği veriyoruz. Daha önce de mazot desteği ve yine beton direk desteği vermiştik. Her yıl 300 bin adet yerel biber, domates, patlıcan fidanı desteği veriyoruz. Arıcılık kursu açıp arıcılarımıza kovan, arıcılık kıyafetleri, körük el demirleri desteği verdik, vermeye de devam ediyoruz. Bu yılki beton direk desteğinden yaklaşık 250 çiftçimiz faydalanacak. Bir çok bölgede sondajlar açarak sulama sıkıntısı yaşayan bölgelerimizde sulanmayan arazi bırakmadık. En son Kavaklıdere'de 3 bin 700 metre boru döşeyerek, Kavaklıdere'den Kuru dere Mahallesine su akıttık ve bin (1000) dönüm araziyi suladık. Çamlıbel Mahallesi'nde sondaj çaktık, dağın tepesine su bastık, dağın eteğinde 500 dönüm araziyi sulanır hale getirdik ve ekonomiye dahil ettik. Hayvancılarımıza 9 bin Balya yonca desteği verdik. Kırsal mahallelerimizdeki hayvancılarımızı destekledik. Biz her zaman bağda çalışanın, ip kesmecilerin, budakçıların, bağ sahibi küçük çiftçilerimizin, hayvancılarımızın ve hayvancılıkla uğraşan kursiyerlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz." dedi.
Çiftçiler de Başkan Öküzcüoğlu'na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. - MANİSA
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