Ali Babacan: Ekonomide Çöküş Olabilir, Yerel Seçimler Öne Alınabilir

09.03.2026 10:35
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonomiye ilişkin 'çöküş' uyarısında bulundu ve hükümeti önlem almaya çağırdı. Babacan, ekonomik tablodaki kötü gidişata değindi ve '9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir.' uyarısında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , belediye seçimlerinin öne alınabileceğini söylerken ekomomiye ilişkin "çöküş" uyarısında bulundu .

Bursa 'da Olay Medya Grubu'na konuşan Ali Babacan , ekonomik tablodaki kötü gidişata değinirken "çöküş" yaşanabileceği tehlikesine işaret etti ve hükümeti önlem almaya çağırdı . Babacan ,"9 bin 900 fabrika kapanmış. 200 bin kişi işsiz kalmış. Eğer bugünden tedbir alınmazsa 3-5 yıl sonra Türkiye ekonomisinde büyük bir çöküş olabilir." dedi .

Yerel Seçimler öne alınabilir

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan , Anayasaya göre beş yılda bir yapılan ve normal seçim tarihi 2029 Mart olan yerel seçimlerin öne alınabileceğini de açıkladı . Gerekçe olarak mevsim şartlarını gösteren Ali Babacan , "

"Kış bitmemiş olduğu için yerel seçim kampanyaları zor şartlarda yürütülüyor

Yerel seçimlerin mart yerine sonbaharda, örneğin kasımda yapılması için Anayasa değişikliği önerisi gelebilir."diye konuştu .

11:06
